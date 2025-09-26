האם נתניהו יבטל את הבחירות? מפגש קצוות עם היזם דב מורן

דב מורן נחשב לאחד מאבות ההייטק הישראלי, יזם מחונן שהמציא את הדיסק און קי וסלל אחריו את הדרך לדורות של יזמים. הוא גם לקח חלק במחאת ההייטק, מבקר חריף של ממשלת נתניהו, אותו כינה פסיכופט, תומך בהקמת מדינה פלסטינית גם אחרי השבעה באוקטובר ולאחרונה הביע חשש, מאוד תמוה, שנתניהו יבטל את הבחירות בישראל. הערב (שישי) נוה דרומי פגשה אותו למפגש קצוות כדי להבין אם זו סתם פרנויה או שהוא באמת מאמין בזה. צפו בריאיון מתוך "קבינט שישי" - בראש העמוד