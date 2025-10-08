פרטים חדשים: כך הסתנן בן ה-13 לטיסת אל-על ללא כרטיס

פרטים חדשים על מחדל האבטחה בנתב"ג: תחקיר ראשוני של המקרה אודות הנער בן ה-13 שהסתנן לטיסה לארצות הברית, העלה היום (רביעי) כי אותו קטין נצמד למשפחתו וכך למעשה הצליח להגיע למטוס. ברקע המקרה: מצוי סכסוך בין ההורים.

עוד עלה מהתחקיר הראשוני, כי החשד של הצוות התעורר רק בעקבות התיישבותו של הנער על מושב הדייל. מה שמהווה מחדל אבטחתי במקרה זה, בין היתר, היא העובדה שלא הצליחו "לעלות עליו" הן בביקורת הגבולות והן בתהליך של חברת התעופה - אל-על, שאמורה לבצע סריקה של הברקוד עם העלייה למטוס.

כזכור, מוקדם יותר היום פורסם כי נער בן 13 הסתנן לטיסת אל על לארצות הברית - ללא כרטיס וללא דרכון. הנער אף צלח את כל שלבי האבטחה וביקורת הגבולות בתב"ג. הוא הורד בבטחה מהמטוס בטרם ההמראה, לאחר שצוות הדיילים בטיסה הבחין בו.

רשות שדות התעופה הודיעה מוקדם יותר כי היא בודקת את המקרה, וכי במרכז הבדיקה יעמוד מחדל האבטחה המשמעותי - שמאפשר לאדם להסתנן לטיסה, במיוחד בימים רגישים ומתוחים ביטחונית אלו.