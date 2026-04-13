אסף שמואלביץ', "הקצין המתחזה מפיקוד דרום", טוען היום (שני) כי הותקף "באלימות קשה בידי סוהרי שב"ס במספר מקרים" במספר מקרים במהלך מעצרו, ודרש לפתוח מחדש תיקי חקירה שנסגרו.

שמואלביץ פנה לבית המשפט בבקשה לקבל לידיו תיעוד רפואי ומצולם מהאירועים. לטענתו, הוא עבר התעללות ותקיפות חמורות מצד סוהרים בלפחות שלושה מקרים שונים, במהלך תקופת מעצרו בין אוקטובר 2023 למרץ 2026.

בנוסף, הוא פנה בימים האחרונים ליחידת הסיוע לנפגעי עבירה בפרקליטות המדינה בדרישה לפתוח מחדש שני תיקי חקירה שנסגרו, הנוגעים לאירועים.

לטענתו, התקיפה הראשונה התרחשה ב-15 בנובמבר 2023 במתקן הכליאה "איילון", טרם העברתו לכלא "הדרים". בעקבות האירוע פנו באי כוחו לבית משפט השלום בראשון לציון, ובדיון שנערך למחרת התרשם השופט גיל גבאי מסימני הפגיעה על גופו של שמואלביץ. בית המשפט הורה להעביר את התלונה לבדיקת היחידה לחקירת סוהרים, להעניק לו טיפול רפואי, והדגיש כי על שב״ס להבטיח את שלומו מפני פגיעה מצד אסירים וסוהרים כאחד. בהמשך נמסר עדכון לבית המשפט מצד שב״ס באשר לפעולות שננקטו.

בנוסף טוען שמואלביץ כ ב-26 בנובמבר 2023, בעת שהועבר למתקן "מעבר איילון" לצורך בדיקת תלונתו הראשונה. שישה סוהרים הובילו אותו לאזור שאינו מתועד במצלמות והכו אותו במשך דקות ארוכות. שמואלביץ מתאר אלימות קשה שכללה חבטות בראשו, בעיטות בגופו, חניקה באמצעות אזיקים והכאה באגרופים, תוך השמעת איומים כי כך יעשה למלשינים ומשת"פים. אחד הסוהרים אמר לו "כל פעם שתחזור לפה - זה יהיה חמור יותר".

האירוע השלישי התרחש לכאורה ב-19 בדצמבר 2025, בעת ששהה במתקן בריאות הנפש של שב״ס. הוא טוען כי בשעות הבוקר המוקדמות נכנסו לתאו שני סוהרים, תקפו אותו, חבטו בראשו, בצלעות ובמפשעה וגררו אותו מחוץ למחלקה "תוך הפעלת אלימות נוספת".

הוא הוסיף כי הושאר במשך שעות בחדר צדדי ללא טיפול או פיקוח, בעוד הצוות הרפואי לא היה מודע למקום הימצאו. לטענתו, רק בשעות הבוקר המאוחרות הוחזר למחלקה, ובהמשך התמוטט וטופל על ידי צוות רפואי, לאחר שסבל מפגיעות משמעותיות.