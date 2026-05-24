הוכשתם מנחש? 6 הדברים שאסור לעשות - והטעות שעלולה לעלות בחיים

עונת הנחשים החלה: חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו מתחילת השנה ועד היום (ראשון) טיפול רפואי ל-49 בני אדם שהוכשו על ידי נחש ברחבי הארץ. מתוכם, 46 נפגעו באורח קל, אחד במצב בינוני, ושניים פונו במצב קשה.

"בתקופה זו של השנה גוברת פעילותם של נחשים ארסיים כגון הצפע הארץ ישראלי", מסביר דוראל ארזואן, פראמדיק במד"א, לוכד נחשים מוסמך ומדריך מקצועי בתחום. כדי למנוע את האסון הבא, בנציבות מד"א מפרסמים שורה של הנחיות מצילות חיים.

איך להימנע מהכשה? (כללי ברזל לגינה ולטיולים)

במד"א מבהירים כי ניתן לנקוט בפעולות מנע פשוטות כדי לצמצם למינימום את המפגש המסוכן בין בני אדם לנחשים.

בטבע ובפארקים: הימנעו לחלוטין מהפיכת סלעים ואבנים, נקטו משנה זהירות בזמן ישיבה על מדשאות או על קרקע חשופה, ואל תלכו יחפים או בסנדלים במקומות אלו.

בסביבת הבית: בחצרות בתים ובגינות, יש להקפיד על גיזום קבוע של צמחייה, פינוי גרוטאות ואשפה כדי להרוס מקומות מסתור פוטנציאליים לנחשים.

עשה ואל תעשה: מדריך החירום הרפואי להכשת נחש

אם למרות הכל אדם בסביבתכם הוכש, כל דקה קובעת. תמיד יש לצאת מנקודת הנחה שמדובר בנחש ארסי.

מה חובה לעשות מיד?

הזעיקו עזרה: התקשרו מייד למוקד החירום 101 של מד"א, או לחצו על הלחצן ביישומון "מד"א שלי".

השביתו תנועה: הרחיקו את הנפגע מהשטח, דאגו למנוחה מוחלטת שלו והרגיעו אותו. חובה למנוע כל תזוזה של האיבר המוכש, תנועה מאיצה את התפשטות הארס בגוף.

שחררו לחץ: הסירו בגדים לוחצים ותכשיטים מהאיבר המוכש.

תעדו את האויב: אם ניתן לעשות זאת בבטחה, צלמו את הנחש כדי לסייע לרופאים בבית החולים לזהות את סוג הארס ולהעניק את האנטי-סרום המדויק. אם הוא ברח, נסו לשחזר את מראהו.

מה אסור בשום אופן לעשות? (הטעויות שמסכנות חיים):

אל תמצצו את הארס - זה לא עובד ומסכן גם את המטפל.

אל תחתכו את מקום ההכשה.

אל תניחו חסם עורקים או חסם ורידים.

אל תקררו את מקום ההכשה (הקרח מחמיר את הנזק המקומי לרקמה).

אל תתנו לנפגע מזון או שתייה.

אל תרדפו אחרי הנחש – אתם עלולים לחטוף הכשה נוספת.

הטכנולוגיה שמקצרת את זמן הפינוי בשטח

במד"א מדגישים כי במקרים רבים ההכשות מתרחשות בשטחים פתוחים, בשדות או במסלולי טיולים שאין להם כתובת מסודרת. במצבים כאלה, שימוש באפליקציית "מד"א שלי" מהווה שובר שוויון: היישומון מאפשר למוקדנים לאתר את המיקום הגיאוגרפי המדויק של הנפגע, ומאפשר לצמד הלוחמים על האופנועים או לניידת הטיפול הנמרץ להגיע אליכם במהירות שיא. בנוסף, דרך האפליקציה ניתן לשלוח ישירות לצוות הרפואי תמונה של סימני ההכשה מהשטח, ובכך לחסוך זמן יקר בדרך לחדר הטראומה.