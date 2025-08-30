פרסום ראשון: הדרישות של מולדובה לקראת הטיסות לאומן

לקראת יציאת החסידים לאומן: מולדובה דורשת הקמת טרמינל בעלות של שמונה מיליון שקלים ומימון ביטחוני ולוגיסטי • גורמים בישראל ל-i24NEWS: "אם לא יחתם הסכם ביומיים הקרובים - לא יצאו טיסות"

קבר הרבי באומן, ארכיוןחיים גולדברג, פלאש 90

ממשלת מולדובה שלחה הערב (שבת) למשרד החוץ את דרישותיה לקראת טיסות החסידים לאומן. כעת צוות מהמשרד דן בבקשות לקראת חתימה על ההסכם. גורמים בישראל העוסקים בנושא מסרו ל-i24NEWS כי אם ההסכם לא יחתם ביומיים הקרובים - הטיסות יהיו בסכנת ביטול. לפי שעה, אישור התקצוב לא על סדר יומה של הממשלה למחר.

רשימת הדרישות

• הקמת טרמינל לטובת הטיסות בעלות של כשמונה מיליון שקלים.

• ⁠מימון ציוד ביטחוני ולוגיסטי לטובת הנוסעים. 

• ⁠הטסת שוטרים ישראלים לשמירה על הסדר של הנוסעים.

• הדפסת שילוט בעברית. 

• ⁠על ישראל לדאוג למזון עבור הנוסעים למקרה של עיכובים.

• על ישראל להעביר את התקציב המלא לרשויות במולדובה עד ל-3 בספטמבר.

בתוך כך, באוקראינה זועמים על ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא התקשר ביום העצמאות האוקראיני לפני שבוע ומאיימים: "לא נאפשר כניסת אזרחים לאומן במהלך חגי תשרי". בנוסף, גורם אוקראיני מסר ל-i24NEWS: "דורשים תמיכה כלכלית וסיוע של המשטרה הישראלית בעניין".

