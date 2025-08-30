פרסום ראשון: הדרישות של מולדובה לקראת הטיסות לאומן

מומלצים -

ממשלת מולדובה שלחה הערב (שבת) למשרד החוץ את דרישותיה לקראת טיסות החסידים לאומן. כעת צוות מהמשרד דן בבקשות לקראת חתימה על ההסכם. גורמים בישראל העוסקים בנושא מסרו ל-i24NEWS כי אם ההסכם לא יחתם ביומיים הקרובים - הטיסות יהיו בסכנת ביטול. לפי שעה, אישור התקצוב לא על סדר יומה של הממשלה למחר.

רשימת הדרישות

• הקמת טרמינל לטובת הטיסות בעלות של כשמונה מיליון שקלים.

• ⁠מימון ציוד ביטחוני ולוגיסטי לטובת הנוסעים.

• ⁠הטסת שוטרים ישראלים לשמירה על הסדר של הנוסעים.

• הדפסת שילוט בעברית.

• ⁠על ישראל לדאוג למזון עבור הנוסעים למקרה של עיכובים.

• על ישראל להעביר את התקציב המלא לרשויות במולדובה עד ל-3 בספטמבר.

בתוך כך, באוקראינה זועמים על ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא התקשר ביום העצמאות האוקראיני לפני שבוע ומאיימים: "לא נאפשר כניסת אזרחים לאומן במהלך חגי תשרי". בנוסף, גורם אוקראיני מסר ל-i24NEWS: "דורשים תמיכה כלכלית וסיוע של המשטרה הישראלית בעניין".