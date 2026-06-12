שריפת יער גדולה פרצה סמוך לבית שמש - עשרות צוותי כיבוי במקום
צוותי כיבוי רבים ממחוז ירושלים, בסיוע צוותים ממחוזות נוספים ו-6 מטוסי כיבוי פועלים לכיבוי שריפת יער וחורש שפרצה באזור נחל דולב • המוקד נמצא בתוואי שטח מורכב וקשה לגישה, הכוחות פועלים מכמה גזרות
שריפת יער פרצה סמוך לבית שמש - עשרות צוותי כיבוי ושישה מטוסים פועלים לבלימת התפשטות האש.
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צוותי כיבוי רבים ממחוז ירושלים, בסיוע צוותים ממחוזות סמוכים, פועלים כעת בשריפת יער וחורש שפרצה באזור נחל דולב, בעליות מכיוון בית שמש לנס הרים. המוקד נמצא בתוואי שטח מורכב וקשה לגישה, והצוותים פועלים מכמה גזרות במאמץ מרכזי לבלימת התפשטות האש לעבר יישובים ואזורי מגורים סמוכים.
במקביל לפעילות לוחמי האש, פועלים במקום 6 מטוסי כיבוי מטייסת הכיבוי האווירי "אלעד", וכן הוזנק מסוק חוזי של משטרת ישראל.
כבאות והצלה לישראל קוראת לציבור להימנע מהגעה לאזור, לאפשר לכוחות החירום לפעול בבטחה ולהישמע להנחיות הגורמים המוסמכים