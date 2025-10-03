טרגדיה ברמת הגולן: בן 47 נפטר בעקבות עקיצת צרעה

ליבנה שלוי, גבר בן 47 מרמת הגולן, מת היום (שישי) בעקבות עקיצת צרעה. עם הגעתו לחדר הטראומה במרכז הרפואי צפון (פוריה), מצבו היה קריטי - ללא דופק וללא נשימה, ומאמצי הצוותים הרפואיים להציל את חייו לא צלחו.

משפחתו, חבריו ותושבי הגולן מתמודדים עם האובדן הכבד. אשתו, הודיה, מנהלת יחידת המתבגרים במועצה, קיבלה את הידיעה הקשה יחד עם הקהילה המקומית. פרטי הלוויה והשבעה יפורסמו בהמשך.

ד"ר עידית לחובר-רוט, מנהלת היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית ברמב"ם, הסבירה כי "כשני אחוזים מהאוכלוסייה עלולים לפתח אלרגיה לארס דבורים וצרעות, והתגובה הקשה יכולה להופיע אף מהעקיצה השנייה או העשירית. התגובה נעה בין תפרחת עורית עד שוק אנפילקטי, שכולל איבוד הכרה וחסימת דרכי נשימה, ולעיתים מוות".

ד"ר לחובר-רוט הדגישה כי הטיפול המיידי בחומרת תגובה אלרגית כולל שימוש במזרק אדרנלין (אפיפן), אשר עשוי להציל חיים. "מי שמודע לאלרגיה חייב להחזיק מזרק זמין לכל מקרה, ולהתייעץ עם מומחה אלרגיה לבירור וטיפול מתאים, שיכול לכלול חשיפה הדרגתית לארס וחיסון ממושך עד לחמש שנים, עם שמירה על יעילות ההגנה גם לאחר מכן", הוסיפה.