רגעי קסם בחוף מגדים: עשרות צבי ים החלו את מסעם בים

בשבוע האחרון, חוף מגדים שבחיפה הפך לזירת התרגשות טבעית: עשרות צבי ים צעירים - האבקועים - בקעו מהקנים והחלו את מסעם אל הים. מדובר בכמות נדירה ומרשימה, שמדגימה את כוחם של החיים המופלאים גם בסביבה מאתגרת.

כתב המגזין של i24NEWS רועי כץ מביא תיעוד מיוחד של הצבים הצעירים והבוגרים, המתמודדים עם סכנות טבעיות, טורפים ואתגרי ההישרדות בים הפתוח. כל רגע של התעוררות, כל צעד ראשון במים, הוא עדות למאבק ולעמידות של אחד המינים העתיקים ביותר על פני כדור הארץ.

החוויה הזו מזכירה לנו את עדינות הטבע מול קשיחותו - עולם שבו כל צעד, קטן ככל שיהיה, הוא ניצחון. החוף הקסום הזה, חוף מגדים, ממשיך להיות עד ראייה לרגעים הקסומים של החיים החדשים בים.