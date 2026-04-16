נענה לבקשת השופטת: השר בן גביר הסכים לשקול מחדש את קידום הקצינה שעיכב

שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים קבעה הבוקר (חמישי) כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יידרש לבחון בשנית, ובתוך 10 ימים, את עמדתו בנוגע לקידום קצינת המשטרה סנ"צ רותי האוסליך, שדורשת שבית המשפט יורה לו לאשר את מינויה לתפקיד ראש מחלקת חקירות.

נציגת המדינה, פרקליטת מחוז ירושלים עו"ד קרן יוסט, מתחה ביקורת חריפה על התנהלות השר וטענה כי החלטתו מתעלמת באופן בוטה מכך שמדובר בקצינה מצטיינת שנמצאה כמתאימה ביותר על ידי שרשרת הפיקוד. "יש פה העברת מסר בעייתית מאוד", אמרה יוסט, "לפיה קידום שוטרים תלוי בצייתנות לשר במקום בביצוע התפקיד באופן ממלכתי וא-פוליטי". גם המשנים ליועצת המשפטית לממשלה הצטרפו לביקורת וציינו במכתב קודם כי השר אינו מוסמך "להעניש" קצינים רק משום שעבודתם המקצועית אינה לרוחו.

השר בן גביר נימק בעבר את סירובו בטענה כי עמדות שהביעה האוסליך בכנסת בנושאי חקירות הסתה מנוגדות למדיניותו, וטען כי נפלו כשלים חמורים בהתנהלותה. המקרה מגיע לאחר פסיקת בית המשפט האחרונה בעניינה של רב-פקד רינת סבן, שם נקבע כי סירובו של השר לקדמה לוקה ב"חוסר סבירות קיצוני" המחייב התערבות משפטית, לאחר שפעל בניגוד לעמדת גורמי המקצוע והמפכ"ל.