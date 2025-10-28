נעדרת מיום ראשון: נמשכים החיפושים אחר פרופ' נורית יערי

המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורה של פרופ' נורית יערי, אשר נעדרת מזה שלושה ימים. נורית, בת 78 מתל אביב, יצאה ביום ראשון בשעות הצהריים מהמרכז הרפואי איכילוב ומאז אבדו עקבותיה. היום (שלישי) הורחבו החיפושים אחריה גם לאזורים נוספים. תיאורה: גובה 1.65 מטר לערך, מבנה גוף מלא, שיער כהה. לבוש אחרון שנצפתה בו: שמלת ג’ינס כחולה ארוכה. כל היודע פרט העשוי לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100.

לבית החולים הגיעה יערי יחד עם בן זוגה ביום ראשון לאחר שנחבל בראשו. חברותיה ותלמידות בעבר של פרופסור נורית יערי, הבמאית שיר גולדברג והשחקנית לילאן ברטו, התראיינו ל-i24NEWS. גולדברג אמרה כי היא דיברה עם נורית בפעם האחרונה לפני כשבועיים וכי "אנחנו בקשר אישי עם המשטרה. הם עוזרים ועושים כל מה שיכולים כדי למצוא אותה".

"הקמנו קבוצת חיפוש עם סטודנטים וסטודנטיות של נורית. היא פרופסור אהובה ובכירה, הייתה ראש החוג לתיאטרון וחוקרת ידועה, ויש לה המון סטודנטים שאוהבים אותה. אנחנו מחפשים גם פיזית ברחובות ועוזרים לשוטרים", הוסיפה. "היא עזבה את בית החולים ללא משקפי הראייה שלה והיא כבדת רואי, אז ייתכן ותיראה מבולבלת", אמרה ברטו.