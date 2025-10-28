"מפלה ופסול": שדולת הנשים נגד החזרתו של דידי הררי לשידור

שדולת הנשים נגד החזרתו של דידי הררי לשידור. בעקבות חשיפת ההסדר שהחזיר את השדרן, שנחשד במספר מקרי הטרדה מינית, לשידור ברדיו דרום בתוכנית עם גברים בלבד - שדולת הנשים בישראל פנתה היום (שלישי) במכתב התראה למנכ"לית התחנה וליועצת המשפטית של הרשות השנייה. במכתב, שעולה ממנו איום בתביעה, נכתב כי "החזרת דידי הררי לשידור ללא נשים - הסדר מפלה ופסול".

במכתב כאמור דורשת שדולת הנשים כי ישונה ההסדר באופן שיעלה בקנה אחד עם החוק. בנוסף, היא דורשת תגובה מפורטת לגבי הטיפול בתוך שלושה ימים - וזאת לפני הגשת תביעה כאמור, תוך שהיא מדגישה את חשיבות הטיפול בהטרדות מיניות מהשורש.

מנהלת המחלקה המשפטית בשדולת הנשים, עו"ד גלי זינגר, מסרה: "תופעת ההטרדות המיניות במקומות העבודה היא קשה, ועכשיו אנו רואות כיצד האצבע המאשימה מסתובבת חזרה כלפי נשים ומדירה אותן. החלטת רדיו דרום להשיב את דידי הררי לשידור חרף תלונות חמורות נגדו היא יריקה בפרצופן".

עוד הוסיפה כי "רדיו דרום הוא גוף המשדר מכוח זיכיון ציבורי, ומחויב לנורמות של אחריות, שקיפות ומניעת הטרדה מינית. לא רק שההפרה היא מהותית ופוגעת בזכותן של נשים לשוויון ולביטחון, אלא שהיא גם פסולה מוסרית וחריגה מהוראות החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה והחוק למניעת הטרדה מינית ומהחובה של מעסיקים להבטיח סביבת עבודה בטוחה וחופשית מהטרדה. מדובר בכשל מערכתי הפוגע במרקם העבודה וביכולתן של נשים לעבוד ולהרגיש מוגנות בה בעת".

"פנייתנו היא רק השלב הראשון. אם לא יינקטו צעדים מיידיים, נפנה לבית המשפט. האחריות לעצור את ההפקרות הזו מוטלת על כתפי הנהלת רדיו דרום והרשות השנייה במידה שווה", ציינה.

ארגון העיתונאים והעיתונאיות: "תחנת רדיו דרום החליטה לא רק להחזיר לשידור את השדרן דידי הררי, לאחר שנחשפו עדויות חמורות על הטרדות מיניות, אלא בחרה שמי שישלמו את מחירי הפגיעה - יהיו נשים. ה״פתרון״ המביש שמצאו הוא לייצר סביבת עבודה שתורכב מגברים בלבד. במקום לטפל במטריד, ולהקשיב ולהגן על הנפגעות, רדיו דרום בחר במהלך חסר אחריות ומאכזב - להרחיק נשים.ארגון העיתונאים והעיתונאיות דורש מרדיו דרום להפסיק באופן מיידי את הפגיעה בנשים ותעסוקת נשים, וקורא לרשות השנייה לבדוק את מדיניות רדיו דרום".