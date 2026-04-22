טקס החיילים המצטיינים בבית הנשיא מועבר בשעה זו (רביעי) בשידור מוקלט ובמתכונת צנזורה חסרת תקדים, הכוללת טשטוש של פני 120 המצטיינים והמצטיינות. כמדי שנה, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל יארחו בבית הנשיא את הטקס המסורתי ובו יוענקו אותות הנשיא ל-120 החיילות והחיילים המצטיינים. הטקס יתקיים תחת מגבלות ביטחון המידע של צה"ל וללא חשיפת פני החיילים.

צלם: רועי אברהם, מקליט: ניר שרף

בתחילת הטקס, הנשיא פנה אל טייסי המטס ברשת הקשר ואמר: "חיילות וחיילי צבא ההגנה לישראל ביבשה, באוויר ובים. אתם הדור שמגן, אתם הדור שנלחם, בשם מדינת ישראל כנשיא מדינת ישראל אני מודה לכם. אני מצדיע לכם".

ההחלטה להקליט את המעמד מראש ולא לקיים שידור חי, התקבלה לאחר הערכת מצב ביטחונית ובצל הפסקת האש, במטרה לשמור על ביטחונם האישי של המשרתים. כחלק מהמגבלות, מעמד הענקת התעודות הרשמי על ידי הנשיא יצחק הרצוג והרמטכ"ל לא ישודר למסכים ויתקיים בנפרד בסיום החלק האמנותי.

הטקס יפתח במטס כבוד, בהשתתפות מבנה מטוסי ומסוקי הקרב של חיל האוויר, בהצדעה לחיילות ולחיילים המצטיינים המייצגים את כלל זרועות הצבא. לאחר המטס, יחלו הנשיא והרמטכ"ל בסקירת שורות המצטיינים ולאחר מכן הטקס יעבור לבמה המרכזית.

בין מקבלי הטקס ישנם חיילים שלחמו בקרבות בגזרות השונות, לקחו חלק במבצע לשחרור חטופים, איבדו קרובי משפחה במהלך המלחמה וחלקם אף נפצעו קשה בקרב ועברו תהליך שיקום.

רב"ט ד' למשל עלה ארצה שלושה שבועות אחרי 7.10.23, ומשם הצטרף לשנת שירות ולמכינת הראל בירושלים, "במטרה להכיר לעומק את הארץ ולהתחבר לחיים בה". במרץ 2025 הוא התגייס לכפיר.

סמ"ר ה' עבר 8 חודשים הכשרה, ו-4 חודשים של קורס מ"כים. משם, היה מפקד נמ"ר במשך שנה והשתתף בפעילויות בלבנון ובעזה. עכשיוכיום הוא פועל בגזרת בלבנון בתור מפקד חוליה רפואית.

את האירוע המרכזי ינחו הדר מרקס ומיכאל אלוני, ובמהלכו יבוצעו שירים ישראליים לציון 20 שנה ללכתה של הזמרת שושנה דמארי, ובסימן תקווה ואחדות ישראלית, בביצועם של הלהקות הצבאיות והאמנים: ירדנה ארזי, יובל דיין, אברהם טל, עברי לידר, בר צברי ונעם קליינשטיין.

הטקס, שמציין 78 שנים לעצמאות מדינת ישראל, נערך השנה בסימן "תקווה ואחדות ישראלית", ומבקש לייצר חיבור בין סיפורי הגבורה מהחזית לבין חוסנו של העורף הישראלי.

שורד השבי אלון אהל והלוחם דביר בובליל, שנפצע קשה בקרב במוצב ארז בשבעה באוקטובר 2023, יבצעו יחד את "שיר ללא שם" במפגש טעון על הבמה המרכזית. ולאחר מכן יקיימו השניים שיח מרגש בסימן חוסן, גבורה וצמיחה מתוך כאב.

מבית הנשיא נמסר כי "בהתאם לנהלי חשיפה כפי שהוגדרו על ידי צה"ל, הוחלט שלא לפרסם את פרטי 120 מצטיינות ומצטייני הנשיא. ההחלטה מבוססת על שיקולים מבצעיים שנועדו לשמור על ביטחון מידע ועל ביטחונם האישי של חיילי צה"ל. עקב מגבלות החשיפה, מעמד הענקת התעודות יתקיים בסיום הטקס המוקלט ולא ישודר כבדרך כלל".