דריסת הנער בירושלים: המשטרה מייחסת לנהג עבירת רצח

המשטרה מייחסת לנהג האוטובוס שדרס אתמול למוות את הנער יוסף אייזנטל ז"ל, עבירות של רצח בנסיבות מחמירות. הוא יובא בהמשך היום לבית משפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו ב-15 יום. הלוויתו של אייזנטל תתקיים היום בשעה 13:00, ותצא מישיבת אהל תורה להר המנוחות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "אני חש כאב עמוק על גדיעת חייו של תלמיד הישיבה היקר, יוסף אייזנטל ז"ל, שנדרס אתמול למוות בהפגנה בירושלים. נסיבות האסון הטרגי יתוחקרו עד תום כדי להפיק מהן את כל התובנות והלקחים המתחייבים. אני מוסר את מלוא תנחומיי למשפחת אייזנטל. בו בזמן אני קורא למנוע את התלהטות הרוחות כדי שחלילה לא נדע אסונות נוספים. ערך קדושת החיים חקוק במורשתנו, ועלינו לשמור עליו מכל משמר".

כזכור, אירוע קשה נרשם אמש במהלך מחאת החרדים בירושלים נגד גיוס בני ישיבות. אוטובוס תועד דורס מפגינים, ואייזנטל, בן 14 משכונת רמות, נדרס למוות. מחקירה ראשונית עולה כי יוסף נתלה על האוטובוס. בנוסף, שלושה הולכי רגל כבני 15 נפצעו קל.

הנהג נעצר וטען בחקירתו שהותקף בידי מפרי סדר והאיץ בנסיעה. בנוסף עולה כי התקשר למשטרה טרם הדריסה, כנראה כי הותקף והרגיש מאויים. מחברת האוטובוסים בה עובד הנהג נמסר: "אנחנו מזועזעים מהאירוע ומבקשים להשתתף בצערה של המשפחה והקהילה. האירוע מצוי בחקירת המשטרה, והחברה משתפת פעולה באופן מלא ותעביר כל מידע שיידרש".