רלוונטי מתמיד: מסמך של בן גוריון על "היום שאחרי המלחמה"

עם מבט קדימה אל היום שאחרי, וחזון רלוונטי מתמיד: לקראת יום האזכרה הממלכתי שיחול מחר (רביעי), לציון 52 שנים לפטירתו של ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון, המכון למורשת בן-גוריון חשף לראשונה את טיוטות נאום "מהפכת הרוח" – "היום שאחרי המלחמה" הקוראות לאחדות, אחריות ורוח חזקה. הטיוטות חושפות את תפיסתו, כבר אז - עוד לפני שתמה מלחמת העצמאות, שמדינה עצמאית היא תחילת הדרך - אך מה שבאמת נחוץ זה מהפכה חברתית ומוסרית.

לציון יום האזכרה נחשפו כאמור ארבע טיוטות מקוריות ומלאות, עם הערות ותיקונים בכתב ידו של "הזקן", לנאום בשם "מהפכת הרוח", שנישא ב־15 בינואר 1949, טרם הסתיימה מלחמת העצמאות.

המסמכים, שמעולם לא פורסמו יחד עד כה כפי שהם, משקפים את רוחו של בן-גוריון, מחשבה צלולה בסיומה של מלחמה קשה, מבט קדימה אל "היום שאחרי", ואמונה עמוקה בכוחה של החברה הישראלית ובכוחם של היחידים והיחידות המרכיבים אותה.

הטיוטות חושפות את תהליך עבודתו, את הדגש ששם על אחריות הדדית, על "הרוח", ואת התפיסה שלו שעצמאות היא רק התחלה ומה שנחוץ עכשיו, כשקמה המדינה, היא מהפכה חברתית ומוסרית. מסרים אלו מקבלים משמעות מחודשת במיוחד בימים אלה.