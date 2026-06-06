סיכום חדשות השבת: חילופי אש במפרץ הפרסי - ארצות הברית תקפה הלילה (בין שישי לשבת) אתרי מכ"ם איראניים בעקבות שיגור כטב"מים על כלי שיט במצר הורמוז, בתגובה איראן שיגרה טילים וכטב"מים על כווית ובחריין. במהלך השבת הופעלו מספר אזעקות ביישובי הצפון בשל ירי חיזבאללה, בלבנון דיווחו כי צה"ל תקף רכב של צבא לבנון.

עימותים אלימים נרשמו בכפר הפלסטיני חווארה שבשומרון, מספר אנשים נפצעו, חייל צה"ל תועד כשהוא מכה פלסטיני כשהוא על הרצפה. מאות חרדים הפגינו בבית שמש ובירושלים בתגובה על מעצר המתפרעים מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג. הפרקליטות בצרפת הודיעה על פתיחת חקירה בחשד לעינויים ופשעי מלחמה, בעקבות דיווחים על היחס שקיבלו אזרחי המדינה שהשתתפו במשט האחרון לעזה מצד כוחות הביטחון בישראל.

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חילופי אש במפרץ: איראן שיגרה טילים לכווית ובחריין, ארה"ב תקפה אתרי מכ"ם

צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחות אמריקנים תקפו אתרי מכ"ם של איראן, זאת בתגובה לירי כטב"מים ששיגרה איראן לעבר כלי שיט שנעו במצר הורמוז. לאחר מכן דווח על שיגור טילים בליסטיים איראניים לכווית ובחריין. לפני הפרסום על חילופי האש במצר הורמוז, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר: "נצא מאיראן בקרוב מאוד, בדרך כזו או אחרת - או באמצעות חתיכת נייר או בדרך קשה מאוד".

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במהלך השבת: אזעקות בלתי פוסקות בצפון

לאורך היממה הופעלו אזעקות מספר פעמים ביישובי הצפון, בשל ירי בלתי פוסק של חיזבאללה מלבנון. אמש, בשעה 22:15 הופעלו אזעקות בשורת יישובים בקו העימות, בהם קריית שמונה, בעקבות ירי רקטות. בלבנון דווח במהלך היום על תקיפת רכב של צבא לבנון על ידי צה"ל, במרחב שבו פועל חיזבאללה.

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פצועים בעימותים אלימים בחווארה, חייל תועד מכה פלסטיני כשהוא על הרצפה

מספר אנשים נפצעו בעימותים אלימים שפרצו היום בין ישראלים לפלסטינים בחווארה, בעינאבוס ובכפרים פלסטיניים נוספים בשומרון, לאחר שפלסטינים גנבו בעלי חיים מחווה סמוכה בבעלות ישראלית. בעקבות זאת, קבוצת ישראלים הגיעה לכפר כדי לאתר אותם. במהלך העימותים חייל צה"ל תועד כשהוא מכה פלסטיני במהלך העימותים, מצה"ל נמסר כי המקרה מתוחקר והחייל יטופל משמעתית.

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רשתות ערביות

מאות חרדים הפגינו בבית שמש ומול תחנת משטרה בירושלים

מאות חרדים הפגינו אמש בבית שמש ומול תחנת משטרה בירושלים, זאת ברקע הארכת מעצרם של החשודים בהתפרעות מול ביתו של שופט העליון נעם סולברג. המפגינים החרדים ניסו לפרוץ לתחנה - ונהדפו. במשטרה ציינו כי בירושלים, מפרי הסדר ניסו להתקרב לתחנת המשטרה במגרש הרוסים, שם נהדפו בכוח על ידי השוטרים

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צרפת החלה בחקירת הטיפול בפעילי המשט לעזה

הפרקליטות הצרפתית הודיעה אתמול על פתיחת חקירה בחשד לעינויים ופשעי מלחמה, זאת לאחר קבלת דיווח על היחס שקיבלו בישראל אזרחי צרפת שהשתתפו במשט האחרון לרצועת עזה. לצד זאת, הם ציינו תיעודים שפורסמו, בהם הסרטון של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בהם נראים משתתפי המשט.

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