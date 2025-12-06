בישראל חיים אלפי כלבים בעמותות, כל אחד מהם עולם ומלואו, חברים על ארבע שרק מחכים לבית שיציל אותם מהאיום התמידי המרחף מעל רושם בלי ידיעתם - סכנת המתה.

ברחבי הארץ משוטטים עוד עשרות אלפי כלבים, נטושים שנאבקים לבדם על כל יום נוסף: כלבה בוגרת שנשכחה, גור שנעזב בקור בקופסת קרטון קטנה, כלב צעיר שהלך לאיבוד ואף אחד לא חזר לחפשו, כל אימוץ מחזיר תקווה וחיים שאין למי שאין ביכולתם לבקש עזרה אבל יכולת להעניק אהבה עצומה.

בבית הקפה גודנס בתל אביב, פותחים את השבת ב"פאפי קפה" - כלבים שמגיעים מעוטף עזה ומחכים לאימוץ זוכים לכמה שעות של חום וליטופים. ההמונים שהגיעו לשתות קפה ולאכול מאפה, יושבים בשולחנות וממתינים ללטף, לאהוב ואולי, אם יתמזל מזלם, גם לאמץ.

וכך בשבת בבוקר, בין הרחובות הסואנים וצפירת המכוניות, "פאפי קפה" היא בועה של תקווה ואור: הזדמנות לחיבוק - וגם למעשה טוב. במקום לקנות חבר על ארבע, מספיק להסתכל מסביב - להרוויח אהבה גדולה וגם להציל חיים.

