שב"כ נכנס לאירוע: פרטים חדשים מהמאבק בפשיעה במגזר הערבי | עמיאל ירחי

לידי i24NEWS הגיעו פרטים חדשים מתוך החלטת הממשלה, שלפיה שב"כ יקבל תקציב של 350 מיליון שקל • לפי מפת היישובים, בשלב זה יורשה לפעול ביישוב ביר הדאג', והקבינט יוכל להוסיף יישובים נוספים

עמיאל ירחי
עמיאל ירחי ■ כתב כנסת ■ instagram.com
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כוחות משטרה בפזורה בדואית, ארכיון
כוחות משטרה בפזורה בדואית, ארכיוןHadas Parush/Flash90

הממשלה אישרה לאחרונה את ההחלטה שמקדמים השרים איתמר בן גביר ומאי גולן, שבמסגרתה ייכנס שב"כ לטיפול בפשיעה בחברה הערבית. כתבנו כנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (ראשון) פרטים חדשים מתוך ההחלטה, ובהם מפת היישובים שבהם יורשה הארגון לפעול.

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שב"כ נכנס לטפל בפשיעה בחברה הערבית: הארגון יקבל 350 מיליון שקל לטפל ביישוב בדואי אחד
שב"כ נכנס לטפל בפשיעה בחברה הערבית: הארגון יקבל 350 מיליון שקל לטפל ביישוב בדואי אחד

לפי המפה שצורפה להחלטת הקבינט, בשלב זה מדובר ביישוב אחד בלבד - ביר הדאג'. עוד עולה מההחלטה כי שב"כ יקבל תקציב של 350 מיליון שקל.

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בנוסף, נקבע כי הקבינט יוכל, בכל אחת מישיבותיו, להחליט על הוספת יישובים שבהם יורשה שב"כ לפעול. עוד נקבע בהחלטה מנגנון שלפיו הקבינט יוכל לפקח על כספים שיוזרמו במסגרת התוכנית.

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