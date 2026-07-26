שב"כ נכנס לאירוע: פרטים חדשים מהמאבק בפשיעה במגזר הערבי | עמיאל ירחי

הממשלה אישרה לאחרונה את ההחלטה שמקדמים השרים איתמר בן גביר ומאי גולן, שבמסגרתה ייכנס שב"כ לטיפול בפשיעה בחברה הערבית. כתבנו כנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (ראשון) פרטים חדשים מתוך ההחלטה, ובהם מפת היישובים שבהם יורשה הארגון לפעול.

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לפי המפה שצורפה להחלטת הקבינט, בשלב זה מדובר ביישוב אחד בלבד - ביר הדאג'. עוד עולה מההחלטה כי שב"כ יקבל תקציב של 350 מיליון שקל.

בנוסף, נקבע כי הקבינט יוכל, בכל אחת מישיבותיו, להחליט על הוספת יישובים שבהם יורשה שב"כ לפעול. עוד נקבע בהחלטה מנגנון שלפיו הקבינט יוכל לפקח על כספים שיוזרמו במסגרת התוכנית.