עכשיו הוא בבית: השינוי של סמל ההמתנה למתן אנגרסט בצפון
בקריית ביאליק חזרו אל ציור הגרפיטי של שורד השבי, עם המשפט "מחר אני בבית", והפך לסמל של המתנה ושל תקווה • לאחר יותר משנתיים, מתן בעצמו הגיע ושינה את המשפט ל"עכשיו אני בבית" • צפו בתמונות המרגשות
אוריה קשתכתב צפון
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
בקריית ביאליק חזרו הבוקר (חמישי) אל ציור הגרפיטי של שורד השבי מתן אנגרסט, זה שעמד חודשים עם המשפט "מחר אני בבית", והפך לסמל של המתנה ושל תקווה. היום, לאחר יותר משנתיים, הגיע הרגע להפוך את הנבואה למציאות - מתן בעצמו הגיע ושינה את המשפט ל"עכשיו אני בבית".
התושבים, שבמשך חודשים רבים עצרו ליד הציור, עוצרים גם כעת, אבל עם חיוך. הם מצלמים ומספרים אחד לשני שזו הפעם הראשונה שהקיר הזה מרגיש קל, מאוורר, שלם. מה שהיה תזכורת כואבת הפך להצהרה פשוטה וברורה: מתן בבית. המשפט עודכן והעיר כולה מרגישה את זה.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות