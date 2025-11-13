עכשיו הוא בבית: השינוי של סמל ההמתנה למתן אנגרסט בצפון

בקריית ביאליק חזרו הבוקר (חמישי) אל ציור הגרפיטי של שורד השבי מתן אנגרסט, זה שעמד חודשים עם המשפט "מחר אני בבית", והפך לסמל של המתנה ושל תקווה. היום, לאחר יותר משנתיים, הגיע הרגע להפוך את הנבואה למציאות - מתן בעצמו הגיע ושינה את המשפט ל"עכשיו אני בבית".

התושבים, שבמשך חודשים רבים עצרו ליד הציור, עוצרים גם כעת, אבל עם חיוך. הם מצלמים ומספרים אחד לשני שזו הפעם הראשונה שהקיר הזה מרגיש קל, מאוורר, שלם. מה שהיה תזכורת כואבת הפך להצהרה פשוטה וברורה: מתן בבית. המשפט עודכן והעיר כולה מרגישה את זה.