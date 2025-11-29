הזיכרונות יישארו: משפחת מנצור נפרדת מהבית שיועד להריסה

כמעט 70 שנה גרו מזל מנצור ושלמה מנצור ז"ל באותו בית בקיבוץ כיסופים שבעוטף, עד אותו בוקר שבת בשבעה באוקטובר. באותו בית קטן וחם בו גידלו את ילדיהם - שלמה נרצח באכזריות - וממנו הוא נחטף לרצועת עזה, שם הוחזק בשבי החמאס עד שגופתו הושבה ארצה במסגרת עסקת החטופים בפברואר האחרון. בכתבה ששודרה הערב (שבת) ב"מגזין השבת" ליוותה כתבתנו מאיה בואנוס את מזל ובנותיה ברגעי הפרידה מהבית.

הבית הזה היה הממלכה של שלמה ז"ל ומזל. "יש בזה איזשהו אלמנט של מחיקה, כשאתה משטבח בית. כשהבית קיים יותר קל לספר את הסיפור - הוא יותר מומחש", אמרה מושית, בתם של מזל ושלמה ז"ל. משפחתו של החלל-החטוף המבוגר ביותר נפרדת מהבית שיועד להריסה.

ברגעי הפרידה הכואבים מנשוא, נתקלה המשפחה בשלט האחרון "ברוכים הבאים" לסוכה, והנשימה נעתקה. "כשהרסו את הבית זה חיטוט עמוק בפצע שמסרב להגליד. כשהרסו את החדר בו אבא ישן זה היה רגע מטלטל כזה, כאילו לוקחים אותו מהמיטה", אמרה מושית.

צפו בכתבה המלאה מתוך "מגזין השבת" - בראש העמוד