רכבת משא פגעה בתשתיות: שיבושים קשים בקווים במרכז הארץ

מומלצים -

צפו לשיבושים: קווי הרכבת בין תחנות בנימינה ונתניה, ובין תחנות תל אביב ההגנה ולוד/נתב"ג לא יפעלו הבוקר (שישי). זאת, לאחר שבמהלך הלילה עולה כי רכבת משא אשר נסעה על תוואי המסילות המחושמלות, פגעה מסיבה שעדיין נבדקת, בכבלי תשתית החשמול בשני מוקדים עיקריים: באיזור צומת גנות מדרום לתל אביב, וכן בין חדרה ונתניה.

מרכבת ישראל נמסר כי לתשתית נגרם נזק כבד המתפרס על פני מאות מטרים וכי האירוע מתוחקר. ״צוותי רכבת ישראל פועלים לאיסוף ופינוי חלקי התשתית מתוואי המסילות, ונערכים למתן פתרונות שירותיים כגון הפעלה של כל רכבות הדיזל בימים הקרובים, תוך מאמץ לצמצם את הפגיעה בשירות הרכבתי באופן ככל הניתן. לצורך תיקון התקלה מוקדם ככל האפשר, תגברה הרכבת את צוותי העבודה בשטח״.

בשל כך, קווי הרכבת יופעלו במתכונת הבאה:

•⁠ ⁠קו באר שבע עד לוד וחזרה

•⁠ ⁠קו בית שמש עד לוד וחזרה

•⁠ ⁠קו אשקלון בנימינה מצד דרום עד לוד וחזרה

•⁠ ⁠קו ראשונים עובד באופן מלא

•⁠ ⁠קו יצחק נבון עד נתב"ג וחזרה

•⁠ ⁠קו אשקלון הרצליה עובד מלא

•⁠ ⁠קו נהריה באר-שבע מצד צפון עד בנימינה

•⁠ ⁠קו מודיעין יצחק נבון עובד באופן מלא

•⁠ ⁠קו העמק עובד באופן מלא

•⁠ ⁠קו כרמיאל חוף עובד באופן מלא

במקביל, רכבת ישראל מפעילה היסעים בתחנות: תל-אביב סבידור מרכז, לוד, נתב"ג, נתניה, בנימינה, חיפה חוף הכרמל, מודיעין מרכז.

לנוסעים בין תל-אביב, חיפה והצפון מומלץ להשתמש בקווי אוטובוס מתוגברים ממסוף 2000, תחנה מרכזית חוף הכרמל ומרכזית המפרץ.

לנוסעים בין ירושלים ותל-אביב מומלץ להשתמש בקווי אוטובוס ממסוף 2000 והתחנה המרכזית בירושלים.

נכון להבוקר הצפי הוא כי תיקון התקלה ימשך כמספר ימים.