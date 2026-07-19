שריפת הענק בשומרון: תיעוד בלעדי מנקודת הדליקה הראשונה | לי עייש

חקירת שריפת הענק בשומרון נמשכת גם היום (ראשון) כאשר על פי ההערכות - הגורם לה הוא בדל סיגריה שהושלך בסמוך. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי תיעוד בלעדי מנקודת הדליקה הראשונה, ממנה החלה האש להתפשט.

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כיוון החקירה המרכזי כעת הוא ההערכה לפיה בדל סיגריה שהושלך מרכב חולף בכביש 55 הוא שהצית את השריפה, שכן במוקד האש לא אותרו חומרי בעירה נוספים.

החקירה של מחוז ש"י במשטרה, יחד עם כוחות צה"ל וצוותי הכבאות מתמקדת כעת ברכבים שחלפו במקום בזמן הרלוונטי. עם זאת, בשלב זה, כל כיווני החקירה נמצאים בבדיקה.

גורם בחקירה ציין בשיחה עם i24NEWS כי "רק לאחר שנהג הרכב החשוד יאותר וייחקר נוכל לקבוע אם מדובר ברשלנות או בהצתה מכוונת".