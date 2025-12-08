פרסום ראשון: ועדת השמות של עיריית בני ברק לא התכנסה ואלפי תושבים משלמים את המחיר של היעדר תחבורה ציבורית, שנה וחצי לאחר אכלוסה של השכונה החדשה בעיר - כך עולה מבדיקת i24NEWS. שבע תחנות שהוקמו נותרו סגורות, לאחר שלא ניתן לתת להן שמות - ומשכך, הן לא מופעלות.

מאז תחילת האכלוס, כ-1,000 משפחות לערך מתגוררות בשכונה, כשהשלב השני של החל לפני חמישה חודשים ונמשך בימים אלה. "נוצר מצב שמדי בוקר יותר מ-400 משפחות צריכות להגיע לתחנה אחרת במרחק של שבע דקות הליכה, כאשר בפועל יש להם תחנה ממש מתחת לבית - שהאוטובוסים לא עוצרים בה", אמר תושב השכונה ל-i24NEWS.

התושב הוסיף כי מה שקורה "זה שלהיכנס לאוטובוס מדי בוקר - זה כמו מלחמה. עשרות רבות של ילדים שנדחפים פנימה בשביל להגיע לבתי הספר בעיר. הורים, נערים ועגלות - כולם מתנקזים למקום אחד".

לפי משרד התחבורה, בשכונת הסופרים החדשה מתוכננות לקום 15 תחנות אוטובוס לשירות התושבים, כאשר 14 מהן קיבלו את האישורים הנדרשים ושבע מתוכן כבר נבנו והוצבו בשטח. עם זאת, כלל התחנות כיום אינן פעילות.

מעיריית בני ברק נמסר: "העירייה מודעת לבעיה הקיימת בתחנות התח"צ בשכונת הסופרים. הסיבה למצב זה נובעת מהיעדר שמות רשמיים לרחובות באזור, דבר שמקשה על הפעלת התחנות בצורה תקינה ועל זיהוין על ידי חברות התחבורה הציבורית".

עוד נכתב בתגובה כי "העירייה פועלת בשיתוף רכז הרובע להעניק שמות רשמיים לכל התחנות במתחם, מה שאיפשר החזרה לפעילות סדירה של כל התחנות ויאפשר הפחתת העומס על התחנות הסמוכות. אנו פועלים במלוא המרץ כדי לטפל בבעיה זו בהקדם ולהבטיח תחבורה ציבורית נגישה ונוחה לכל תושבי השכונה".