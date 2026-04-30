מרדכי דוד עוכב לאחר שהגיע להתעמת עם כנופיית SSQ בדרום ת"א

עימותים סוערים נרשמו הלילה (חמישי) בדרום תל אביב, כאשר פעיל הימין הקיצוני מרדכי דוד הגיע למקום, כשהוא מלווה בעשרות בני אדם, על מנת להתעמת עם חברי כנופיית SSQ שעלתה לאחרונה לכותרות.

על פי עדי ראייה, הם החלו להתפרע באזור. בנוסף, הם תועדו צועקים "כל הסודנים הביתה" לעבר תושבים ובעלי עסקים. ברקע, נראים אנשים כשהם נמלטים מהמקום.

לפי סעיף 27 א'

לפני מספר ימים, הוא הודיע ברשתות החברתיות כי הוא הולך "לצאת לרחובות" בדרום תל אביב. הוא כתב: "כמו שיצאנו לרחובות מול השמאלנים, אותו דבר פה. אני הולך להגיע לאזורים שמסתובבים בלילות כל הכנופייה הזאת ונתפוס אותם על חם איך שהם באים לשדוד".