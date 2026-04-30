מרדכי דוד עוכב לאחר שהגיע להתעמת עם כנופיית SSQ בדרום ת"א
עימותים סוערים נרשמו בדרום תל אביב, כאשר פעיל הימין הקיצוני הגיע למקום מלווה בעשרות בני אדם • לדברי עדי ראייה, הם החלו להתפרע באזור ולרדוף אחר תושבים ובעלי עסקים תוך קללות ואיומים
עימותים סוערים נרשמו הלילה (חמישי) בדרום תל אביב, כאשר פעיל הימין הקיצוני מרדכי דוד הגיע למקום, כשהוא מלווה בעשרות בני אדם, על מנת להתעמת עם חברי כנופיית SSQ שעלתה לאחרונה לכותרות.
על פי עדי ראייה, הם החלו להתפרע באזור. בנוסף, הם תועדו צועקים "כל הסודנים הביתה" לעבר תושבים ובעלי עסקים. ברקע, נראים אנשים כשהם נמלטים מהמקום.
לפני מספר ימים, הוא הודיע ברשתות החברתיות כי הוא הולך "לצאת לרחובות" בדרום תל אביב. הוא כתב: "כמו שיצאנו לרחובות מול השמאלנים, אותו דבר פה. אני הולך להגיע לאזורים שמסתובבים בלילות כל הכנופייה הזאת ונתפוס אותם על חם איך שהם באים לשדוד".