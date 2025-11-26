פרובוקציה בשכונה החרדית: דגלי אש"ף נתלו במאה שערים

אירוע חריג התרחש היום (רביעי) בשכונה החרדית מאה שערים בירושלים, כאשר התושבים גילו לתדהמתם דגלי אש"ף שנתלו בגובה. כוחות משטרה ועובדי עירייה הגיעו למקום ופועלים להורדת הדגלים. במקביל, מספר פחים הוצתו.

בתוך כך, התפרעויות אלימות אירעו הלילה ברמת גן, כאשר המשטרה הצבאית הגיעה לעצור עריק. מהומות ענק התחוללו לאחר שבוצע ניסיון מעצר של תלמיד הישיבה בביתו. עם זאת, אותו תלמיד שהה בישיבה והמעצר נכשל. בעת הגעת הכוחות ציבור גדול של חרדים קיצוניים הגיעו וגרמו למחאה שיצאה משליטה. שני חשודים נעצרו.

במקרה פרובוקציה נוסף, שאירע ב-30 באוקטובר האחרון, ישיבת "עטרת שלמה" הביאה מאות ילדים אל מחוץ לכלא 10 כדי למחות נגד צה"ל, ברקע חוק הגיוס. הילדים חבשו כובעים צהובים וכיתוב של שמות המשתמטים העצורים והוצגו כחטופים בעזה שיש להחזיר הביתה, דבר שעורר את זעם מטה משפחות החטופים, שאיימו בתביעה נגד הישיבה.