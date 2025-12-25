בעקבות מעצר תלמיד ישיבה: הפלג הירושלמי בהפגנה מול כלא 10

חברי הפלג הירושלמי הפגינו היום (חמישי) במחאה על מעצר של תלמיד ישיבה אשר ערק משירות צבאי. המפגינים חסמו את דרך בר לב בירושלים, סמוך לכניסה לשכונת מאה שערים. בשל כך נחסמה תנועת הרכבת הקלה, ועומסי תנועה כבדים נרשמו במקום.

לאחר מכן, מנהיג הפלג הירושלמי, הרב עזריאל אוירבך, הורה לחברי הפלג באופן ספונטני להעביר את ההפגנה לכלא 10, במקום ההפגנה שתוכננה להתקיים שם מחר.

מוקדם יותר השבוע, התקיימה הפגנה של הזרם החרדי בכביש 4 בסמוך לבני ברק. המשטרה הכריזה על ההפגנה כלא חוקית, ולאחר כשלוש שעות ההפגנה פוזרה.

בתוך כך, מועצי גדולי התורה של סיעת דגל ישראל, החברה במפלגת יהדות התורה, יכריעו ביום ראשון כיצד להנחות את חברי הסיעה כיצד להצביע על חוק הגיוס בשבוע הבא. הנחייתם צפויה להשפיע על אופן הצבעתן של שאר הסיעות החרדיות.