שגב כלפון בהדלקת נר בכותל: "בסוף - האור גובר על החושך"

הדלקת נר ראשון של חנוכה התקיימה הערב (ראשון) ברחבת הכותל המערבי. שורד השבי שגב כלפון נאם במעמד הדלקת הנר ואמר: "בשנתיים האחרונות נשאתם כאן בכותל תפילות עבורי ועבור כל החטופים, גם מתוך החושך הרגשתי את האור".

עוד הוסיף שגב: "היום, בחג של הלל והודיה, אני סוגר מעגל, אך ליבי עם רן גואילי שעדיין שם. חנוכה מזכיר לנו שהאור לא מנצח ביום אחד אבל הוא מתעקש, גדל, ובסוף גובר על החושך".

הקרן למורשת הכותל המערבי

האירוע היה בסימן 'ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה'. ההדלקה התקיימה במעמד הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרה"ג דוד יוסף שליט"א, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א, ראש העיר ירושלים מר משה ליאון, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי מר מרדכי (סולי) אליאב ומנכ"ל הרבנות הראשית הרב יהודה כהן. הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרה"ג דוד יוסף שליט"א בירך את נפגעי הפיגוע בסידני לרפואה שלמה והחלמה מהירה.