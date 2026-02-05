"מממן חמאס": בוטלה הקמת מלון של מיליארדר פלסטיני בי-ם

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים הודיעה היום (חמישי) כי הדיון בתוכנית להקמת מלון בהר הזיתים, על קרקע המיוחסת לאיש העסקים הפלסטיני בשאר אל-מסרי, לא יתקיים בשלב זה. זאת, לדבריה, לצורך בירור סוגיית הבעלות על הקרקע.

ההחלטה התקבלה לאחר פנייה חריגה וחריפה של שלוש משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהן בטבח 7 באוקטובר: רובי חן, אביו של סמ"ר איתי חן ז"ל שנפל בקרב בנחל עוז ונחטף לעזה, איל וולדמן, אביה של דניאל וולדמן ז"ל שנרצחה במסיבת הנובה ויזהר שי, אביו של סמ"ר ירון אורי שי ז"ל שנפל בקרב על כרם שלום.

בהודעה משותפת קראו האבות לראש הממשלה בנימין נתניהו, לממלא מקום שר הפנים ולראש עיריית ירושלים משה ליאון לעצור לאלתר את קידום התוכנית, אותה הגדירו כ"חרפה מוסרית". לטענתם, אל-מסרי נתבע בימים אלה בארצות הברית על ידי כ-200 משפחות נרצחי 7 באוקטובר, בטענה כי מימן את חמאס ואפשר שימוש בנכסים שבבעלותו בעזה לצרכים צבאיים של הארגון.

לטענת המשפחות, בכתב התביעה הוצגו ראיות לקיומן של מנהרות חמאס, מפקדות ואמצעי לחימה מתחת לנכסים שבבעלות אל-מסרי ברצועת עזה - ובהם בית מלון על חוף הים ושטח תעשייתי סמוך לגבול ישראל. עוד נטען כי אל-מסרי לא יכול היה שלא לדעת על הפעילות, בין היתר בשל אספקת חשמל ומים לנכסים.

האבות ציינו כי בעקבות הגשת התביעה הודח אל-מסרי מתפקידו בדירקטוריון אוניברסיטת הרווארד, אך לדבריהם בישראל הוא ממשיך לפעול בחופשיות ואף עומד, לכאורה, לקבל קרקע במיקום אסטרטגי בירושלים.

בהודעתם קראו המשפחות להקפיא כל קידום תכנוני או כלכלי הנוגע לאל-מסרי עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו, והדגישו כי "אסור להעביר מסר לפיו ניתן להרוויח כלכלית לצד חשדות לשיתוף פעולה עם ארגון טרור".