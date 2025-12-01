באוטובוסים לכנסת: מחאת ראשי הרשויות עלתה מדרגה

ראשי המועצות האיזוריות הגיעו היום (שני) לכנסת בשיירה של מעל 40 אוטובוסים, במחאה על הקפאת תקציב ההסעות לתלמידים ודרישה למימון מלא שלהן, זאת לאחר שהגיעו תחילה לבניין משרד האוצר אך סורבו להיכנס.

יושב ראש מרכז השלטון האזורי וראש המועצה האזורית מרחבים שבנגב, שי חג'ג' אמר בהפגנה: "75% מהישובים שלנו הם סמוכי גבול. במקום לטפל בחוסן - אנחנו מממנים הסעות. אנחנו עומדים כאן כדי לומר בקול ברור: החינוך של ילדי הפריפריה והמועצות הוא לא מותרות. הוא לא פריבילגיה. הוא זכות. זכות בסיסית".

יו"ר מרכז השלטון האזורי הדגיש את הפערים הקיימים בחינוך בין תושבי הפריפריה לתושבי המרכז, על אף שיוויון בנשיאת הנטל: "כשאין תקצוב - אין שיוויון, וכשאין תקצוב המדינה אומרת בקול רם: יש ילדים חשובים יותר וילדים חשובים פחות. יש אזרחים חשובים יותר ויש אזרחים חשובים פחות. בוגרי החינוך במועצות האזוריות הם הלוחמים שלנו. הם נמצאים בשירות משפיע ומשמעותי באופן גבוה ביותר מהיחס באוכלוסיה".

ההקפאה בתקציבי הסעות התלמידים החלה בשנת 2012, מאז המימון להסעות התלמידים שהגיע בעבר מהמדינה, עבר לידיהן של המועצות האיזוריות המתקשות לתקצב את הנושא המוערך לדבריהן בעשרות מיליונים שקלים בשנה, ופוגע ביכולת המועצות לממן תחומים אחרים כמו חינוך ותשתיות.