גיסו של רומן גופמן: "אם צריך לצעוד למלחמה – הוא הראשון שתרצה לידך"

משפחתו של אלוף רומן גופמן מגיבה לביקורת הציבורית המלווה את מועמדותו לתפקיד ראש המוסד. בראיון לדניאל רוט אבנרי אמש (שישי), סיפר גיסו, קובי בנאי, על ההתמודדות מאחורי הקלעים: "הרעש נמצא בכל מקום, אבל יש הפרדה מאוד ברורה, בטח כשמדברים על רומן. הוא יודע לעשות את ההפרדה הזאת בין השליחות שהוא קיבל על עצמו לבין כל הרעש הזה. מקצועית זה לא משפיע".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

i24NEWS

בנאי הדגיש את חשיבתו הלא-סטנדרטית של גופמן וסיפק דוגמה מהטיולים המשפחתיים: "כל טיול איתו הוא הרפתקה. לא משנה לאן נגיע, הוא זה שיחשוב מאיפה לרדת למטה כדי שנסתכל בדיוק כשהירח ישקע. זה אדם שאתה הולך איתו, הוא הראשון שתחפוץ לצעוד איתו, אם זה בטיול, אם זה לתוך מלחמה". הוא הוסיף כי באשפוזו של גופמן ביקרו אותו "כל הצבעים וכל הדתות", מה שמוכיח שהוא "אדם לא סטנדרטי באופן הכי סטנדרטי שיש".

גיסו של האלוף הדף גם את הטענות ברשתות החברתיות לגבי רמת האנגלית של המועמד: "האם שפות זה חשוב? כן. האם זו לאקונה שנולדים איתה ואי אפשר לחפות עליה? רחוק מזה. לטעמי במהותיות יש לזה אפס השפעה". כשנשאל מדוע גופמן מתאים לתפקיד, פנה להורים לחיילים: "כשאנחנו שולחים את הדבר הכי יקר לנו, אנחנו צריכים להיות בטוחים שמי שמקבל אותם זה אדם מוכשר, ערכי, שכל מה שמעניין אותו זה הילד שלך. רומן רואה בכל אחד כזה כילד שלו".

התמיכה המשפחתית מגיעה בשיאה של דרמה משפטית, לאחר שאלוף גופמן השיב לבג"ץ נגד העתירות לביטול מינויו ותקף בחריפות את היועמ"שית, גלי בהרב-מיארה, על הדלפת עמדתה החסויה ועל טענות לפגמים בחפיפתו: "מצעד מאוד שהמשיבה שאמורה להיות 'שומרת סף' מתנהלת בדרך חסרת תום לב כלפי אלוף בצה"ל, ומפאת כבודה וכבוד מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, אין כאן מקום להאריך ולפרט את שלל הפגמים התהליכיים להם גרמה".