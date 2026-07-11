סאני שאטל בת ה-26 נהרגה בתאונת דרכים ליד קריית גת

רוכבת אופנוע, סאני שאטל בת ה-26, נהרגה היום (שבת) בתאונת דרכים בכביש 35, סמוך למחלף קריית גת, לאחר שנפגעה מרכב.

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בשעה 15:46 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א על התאונה. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום מצאו את שאטל מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב-מערכתית קשה, ונאלצו לקבוע את מותה במקום.

פרמדיקית מד"א אדל חמיאס וחובש מד"א משה עורף סיפרו: "ראינו אופנוע מרוסק ואישה כבת 25 במרכז הכביש, מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות מאוד בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".

במקביל העניקו צוותי מד"א טיפול רפואי לנהגת הרכב, אישה כבת 35 שנפצעה באורח בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות ופונתה לבית החולים ברזילי. פצועה נוספת נפגעה באורח קל.

שאטל הייתה יוצרת תוכן מוכרת בתחום האופנועים עם יותר מ-90 אלף עוקבים ברשתות החברתיות. נסיבות התאונה נחקרות.