סערה באוניברסיטת בן גוריון: סטודנטית לסיעוד ששיתפה ברשתות החברתיות תכנים המכחישים את טבח 7 באוקטובר קיבלה תעודת הצטיינות על הישגיה הלימודיים.

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בעקבות הפרסומים המקוממים שהעלתה לרשתות החברתיות התקיימו פניות ומחאות מול הפקולטה, בסופם הסטודנטית הועמדה לדין משמעתי, הורחקה מהלימודים לתקופה מסוימת ונדרשה להתנצל בפני כיתתה. לאחר מכן, חזרה ללימודים והשתלבה בשנתון אחר. כעת, כשנתיים לאחר האירוע, המחאה מתעוררת מחדש עם היוודע על קבלת הצטיינות עבור אותה סטודנטית.

חבר מועצת העיר ויו"ר האופוזיציה בבאר שבע יאיר שושן, תקף את החלטת האוניברסיטה: "יורקים לנו בפנים ואנחנו עוד אומרים תודה. באוניברסיטת בן גוריון, פה אצלנו בבית, לומדת סטודנטית לסיעוד - אחת שאמורה לטפל מחר בילדים או בהורים שלכם. הגברת הזו שיתפה סרטונים שמכחישים את הזוועות של 7 באוקטובר. מכחישה שנטבחנו, מכחישה שנשים נאנסו ומכחישה שילדים נשרפו חיים".

עוד הוסיף שושן: "עכשיו נחשו מה הנהלת האוניברסיטה עשתה בתגובה? הדיחה אותה? השעתה אותה? הצחקתם אותי. הם נתנו לה פרס הצטיינות. במילים אחרות, האוניברסיטה אומרת לה 'כל הכבוד לך, גברת מצטיינת. הציונים שלך הרבה יותר חשובים לנו מההתנהגות הבזויה שלך'. המוסר והכבוד הלאומי? לפח הזבל".

תגובת אוניברסיטת בן גוריון: "הסטודנטית הועמדה לדין משמעתי והורחקה מהלימודים לסמסטר. היא הודתה בטעותה בפני כיתתה, וחזרה ללימודים בתום תקופת ההרחקה. כך מקובל ופועלים בחברה הישראלית".