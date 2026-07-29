שתי נשים נזקקו הבוקר (רביעי) לטיפול רפואי דחום ואשפוז לאחר שהוכשו על ידי נחשים בשני אירועים שונים במרכז ובצפון המדינה.

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אירוע אחד התרחש בשעות הבוקר, אז התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על אישה שהוכשה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים ופינו לבית החולים שמיר-אסף הרופא אישה בת 48, כשהיא סובלת מסימני הכשה ברורים בגפיה התחתונות ומצבה מוגדר קשה אך יציב.

דוברות מד"א

פראמדיקית מד"א תהילה כהן, שטיפלה בפצועה, סיפרה: "קיבלנו דיווח על אישה שהוכשה על ידי נחש במהלך עבודתה. כשהגענו למקום ראינו את האישה ישובה כשהיא בהכרה מלאה. היא סיפרה לנו שהכיש אותה נחש בגפיים תחתונות. הענקנו לה טיפול רפואי מהיר שכלל מתן תרופות ייעודיות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבה יציב".

לאחר מכן, בבית החולים שמיר-אסף הרופא עדכנו כי מצבה קל והיא מטופלת על ידי הצוותים הרפואים במחלקת המיון.

צעירה אושפזה בטיפול נמרץ בצפון

במקביל, אירוע הכשה נוסף נרשם בגליל המערבי. צעירה בת 26, תושבת הכפר מג'ד אל כרום, הובאה למרכז הרפואי לגליל בנהריה לאחר שהוכשה על ידי נחש בסמוך לביתה.

עם הגעתה לבית החולים היא עברה הערכה רפואית מהירה על ידי הצוותים במקום, קיבלה את הטיפול האנטי-נבובי הנדרש ואושפזה להמשך מעקב במחלקה לטיפול נמרץ כללי. מצבה של הצעירה מוגדר כעת קל ויציב, והיא נמצאת בהכרה מלאה.

ד"ר חאלד עטאללה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) במרכז הרפואי לגליל, מדגיש כי "בעונה זו עולה הפעילות של זוחלים ארסיים, וחשוב לדעת כיצד לפעול נכון במקרה של הכשה: ראשית, יש להרגיע את הנפגע או הנפגעת, לדאוג למנוחה מוחלטת ולמנוע כל תנועה של האיבר המוכש כדי להאט את התפשטות הארס, ולפנות במהירות לבית החולים. אם אפשר, מומלץ לצלם את הנחש ממרחק בטוח לטובת זיהוי. מנגד, חשוב מאוד שלא לחתוך את מקום ההכשה, לא למצוץ את הארס, לא להניח חסם עורקים ולא לנסות ללכוד את הנחש. פעולות אלו מסכנות את הנפגע ואת הסביבה."