גבר נהרג בשריפה בקריית מלאכי, ילד במצב אנוש בפ"ת

גבר בן 50 נהרג הלילה (ראשון) בשריפה שפרצה בבניין בן 4 קומות בשדרות מנחם בגין בקריית מלאכי. הגבר אותר ללא סימני חיים עם כוויות וסימני שאיפת עשן, וחובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. חוקרי דליקות של כבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות המקרה.

פרמדיק אריאל פלאוט וחובשי מד"א גרשון אלפרין ונעם און, סיפרו: "ראינו עשן שחור וסמיך שעולה מבניין בן 4 קומות, חברנו לכוחות הביטחון שחילצו אלינו גבר כבן 50 עם כוויות וסימני שאיפת עשן. ביצענו בדיקות רפואיות אך הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

בתוך כך, הבוקר פרצה שריפה בדירה בפתח תקווה. ילד בן 12 חולץ במצב אנוש עם כוויות בגופו ועוד שלושה בני אדם נפגעו במצב קל, עם שאיפת עשן.

סגן מנהל מרחב ירקון, פראמדיק במד"א שחר חזקלביץ וחובשי רפואת חירום במד"א נסים ונינו ופבל בלזר, סיפרו: "קיבלנו דיווח על שריפה בבניין מגורים בן 4 קומות, הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו עשן רב יוצא מהבניין. דיירי הבניין התחילו לצאת מהחלונות, תוך כדי פעולות הכיבוי הוציאו אלינו ילד בן 12 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם כוויות נרחבות בגופו".

זהו מקרה נוסף חריג של שריפות שפורצות באזור הדרום, שכן רק בחודש שעבר אירע גל הצתות בבאר שבע, כאשר מספר גדול של שריפות פרץ בתשעה בנייני מגורים ברחבי העיר באר שבע עקב צעיר לוקה בנפשו שגרם להצתתן.

בשריפות חולצו על ידי לוחמי האש כ-15 לכודים בדירות אפופות עשן, בינהם גם ילדים ותינוקות והועברו לטיפול גורמי הרפואה במקום.

דייר באחד הבניינים סיפר ל-i24NEWS: "היה פה ממש נס, כל הארון חשמל נשרף. ההורים שלי אנשים מבוגרים, עכשיו הם נשארו בלי חשמל וכל גורם מתנער מהם. זה בניין ישן, אנחנו לא יודעים מה לעשות".