האגרה המופרזת - שמקשה על נפגעי תקיפה מינית להשתקם

נפגעי עבירות מין נדרשים לשלם תחילה אגרה כדי לקבל את הפיצויים שמגיעים להם, שעלולה להגיע במקרים מסויימים לעשרות אלפי שקלים. אלא שלרבים מהנפגעים כלל אין אפשרות לשלם סכום שכזה, והם מוצאים את עצמם במאבק משפטי נוסף - או שפשוט מוותרים על הכסף. הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו אורי שפירא הביא את סיפורם של הנפגעים, והפרטים המקוממים על לקונה קטנה בחוק - והעוול הגדול שהיא גורמת.

כך קרה לע', בת 34, שנפגעה מאונס ומאז מתקשה לשקם את חייה. לאחר שהותקפה פנתה לדין הפלילי, שם נאלצה לשחזר את הטראומה ולעבור תחקיר צולב בבית המשפט. "מבחינתי, אני תמיד אומרת שזה ממש אונס פעם שנייה". לאחר ההרשעה הפלילית פנתה ע' למשפט אזרחי, שם זכתה בסכום כסף נכבד של כמיליון ו-200 אלף שקלים. עם הכסף חשבה ע' להתחיל דף חדש בחייה, אבל מסכת הייסורים לא הסתיימה.

"פניתי להוצאה לפועל ושם בעצם אנחנו... הם דורשים ממני אגרה פסיכית, סכום לא מבוטל שאין לי אותו. מה שיוצר מצב שאני תקועה. אני לא יכולה ללכת לפרוע מהוצאה לפועל, אפילו להתחיל את התהליך, עד שאני לא משלמת את האגרה", שיתפה.

"גם ר' בת ה-21 נתקלה בחומה בצורה. חמש שנים לאחר שהותקפה מינית היא עדיין נאלצה להתמודד עם הבירוקרטיה המקשה".

ו-ר' שיתפה כי "אני חשבתי שאני תובעת אזרחית, הסכום שיוצא יוצא, וזהו, הסיפור הזה מאחוריי. אמנם תמיד אני אזכור את מה שקרה לי, אבל המשפט, זהו, נגמר. וזה לא. זה עכשיו להתמודד עם עוד דברים. זה שוב עורך דין, צריך להתקשר וצריך לבדוק מה עושים, זה משהו שרודף אותי כבר כמה שנים".

תגובת רשות האכיפה והגבייה: "על פי הדין הקיים, במערכת ההוצאה לפועל לא קיים מנגנון של פטור מאגרה, אלא מנגנון של אגרה דחויה. המשמעות היא שניתן לפתוח תיק ללא תשלום מיידי, כאשר סכום האגרה מתווסף לחוב ונגבה ראשון מתוך הכספים שייגבו בתיק. עם זאת, אנו ערים לכך שמאחורי כל תיק עומד לעיתים אדם שנפגע, שנדרש לפיצוי לשם תיקון עוול או התמודדות עם מצב אישי מורכב. לכן הזוכה רשאי להגיש בקשת ביצוע בסכום נמוך מזה שנקבע בפסק הדין, ובהמשך להגיש בקשה להגדלת החוב בהתאם לפסק הדין המקורי ובמועד זה גם להגדיל את האגרה".

