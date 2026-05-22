נקבע מותה של טליה חיה טימסית בת ה-11 שנפגעה בתאונת האוטובוס בת"א

המרכז הרפואי איכילוב הודיע הערב (שישי) כי לאחר מאבק על חייה, נקבע מותה של טליה חיה טימסית, בת ה-11 שנפגעה בתאונת האוטובוס בתל אביב ביום שני האחרון.

ביום חמישי האחרון, כשמצבה של טליה עוד הוגדר אנוש, בני משפחתה שוחחו עם i24NEWS וסיפרו: "כמה דקות לפני התאונה היא עדיין שיחקה עם החברות שלה, פשוט ילדה מלאת שמחת חיים. אנחנו בהלם, לא מעכלים איך בתוך רגע החיים שלנו התהפכו".

"ממה שאנחנו מבינים מהעדויות השונות, הנהג השתולל בכביש עוד לפני התאונה", הוסיפו, "קבעו את מותה בזירה - ואז פתאום הדופק שלה חזר. מאז היא נלחמת על החיים שלה בבית החולים".