נקבע מותו של צעיר כבן 18 שטבע סמוך לחוף אולגה בחדרה

נקבע מותו של צעיר כבן 18 שנמשה הבוקר (שלישי) מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף אולגה בחדרה.

ירין חרבי, חובש בכיר במד"א, סיפר: "כשהגענו לחוף חילצו אלינו צעיר כבן 18, לאחר שטבע וככל הנראה שהה במים זמן רב. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלות בגב ובפנים. לצערנו, הוא היה ללא סימני חיים, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

אתמול המשטרה הודיעה כי החלה בסריקות בעקבות דיווח של עדי ראיה אחר אדם שעל פי החשד טבע בחופי חדרה. "החיפושים מתבצעים באמצעות כוחות השיטור הימים כוחות קרקעיים, צוותי שיט ייעודיים ומסוק משטרתי, בסיוע מתנדבים ויחידות ימיות נוספות", נמסר.