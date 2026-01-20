מעצרן של שתיים מהחשודות באסון במעון בירושלים הוארך הבוקר (שלישי) - הן חשודות בעבירה של המתה בקלות דעת. כזכור, אתמול נפטרו הפעוטות ליה גולובנציץ ואהרון כץ בגן לא חוקי בבירה.

המהומות במהלך הלילה בירושלים ובית שמש נמשכו גם לאחר אישור בית המשפט לנתח את גופותיהם של הפעוטות, המוני חרדים יצאו לרחובות במחאה עקב ההחלטה.

בארגון זק"א ערערו לבג"ץ וביקשו עיכוב ביצוע, "במטרה למצות כל אפשרות משפטית לשמירה על כבודם של הפעוטות ולצמצום הפגיעה בהם ככל הניתן". בדיון בבית המשפט ייצג את המשפחות שניר אלמליח, נציג המחלקה המשפטית בזק"א, אך בית המשפט קיבל את בקשת המשטרה ואישר את ביצוע הנתיחה.

נזכיר כי שני הפעוטות מתו ככל הנראה מהתייבשות וחנק ממזגן שהופעל על חום גבוה בחלל ללא פתחי איוורור, זאת לאחר שלא אותרו חומרים רעילים ומסוכנים בפעוטון הלא חוקי בירושלים, גם לא על ידי פיקוד העורף שביצעו בדיקות משלהם.

המבנה בו התרחש האירוע הינו מעון פרטי הפועל ללא רישיון, מנוהל ומתופעל על ידי אם ובנותיה במספר דירות פרטיות בבניין ברחוב המ"ג בשכונת רוממה בירושלים, 53 תינוקות נוספים פונו לבתי החולים ונשארו שם במהלך הלילה להשגחה.