המחאות האלימות בירושלים ובבית שמש נמשכו גם לאחר שבית המשפט אישר את נתיחת התינוקות שנפטרו באסון במעון הלא חוק • זק"א ערער לבג"ץ • בית המשפט האריך את מעצרן של בעלת המעון והסייעת

עימותים בין חרדים למשטרה עקב החלטת ביהמ"ש לאפשר את נתיחת הפעוטות שנפטרו באסון המעון בירושלים

מעצרן של שתיים מהחשודות באסון במעון בירושלים הוארך הבוקר (שלישי) - הן חשודות בעבירה של המתה בקלות דעת. כזכור, אתמול נפטרו הפעוטות ליה גולובנציץ ואהרון כץ בגן לא חוקי בבירה. 

המהומות במהלך הלילה בירושלים ובית שמש נמשכו גם לאחר אישור בית המשפט לנתח את גופותיהם של הפעוטות, המוני חרדים יצאו לרחובות במחאה עקב ההחלטה.

ההפגנות בירושלים: תיעוד- שוטר מכה באלה שוב ושוב מפגין חרדי

בארגון זק"א ערערו לבג"ץ וביקשו עיכוב ביצוע, "במטרה למצות כל אפשרות משפטית לשמירה על כבודם של הפעוטות ולצמצום הפגיעה בהם ככל הניתן". בדיון בבית המשפט ייצג את המשפחות שניר אלמליח, נציג המחלקה המשפטית בזק"א, אך בית המשפט קיבל את בקשת המשטרה ואישר את ביצוע הנתיחה.

נזכיר כי שני הפעוטות מתו ככל הנראה מהתייבשות וחנק ממזגן שהופעל על חום גבוה בחלל ללא פתחי איוורור, זאת לאחר שלא אותרו חומרים רעילים ומסוכנים בפעוטון הלא חוקי בירושלים, גם לא על ידי פיקוד העורף שביצעו בדיקות משלהם.

תיעוד מחריד מהמעון הלא חוקי בירושלים: תינוק שוכב מתחת לאסלה, כשברקע צרחות של בכי

המבנה בו התרחש האירוע הינו מעון פרטי הפועל ללא רישיון, מנוהל ומתופעל על ידי אם ובנותיה במספר דירות פרטיות בבניין ברחוב המ"ג בשכונת רוממה בירושלים, 53 תינוקות נוספים פונו לבתי החולים ונשארו שם במהלך הלילה להשגחה

