כמעט יממה לאחר שנסחף בנתניה: נמשכים החיפושים אחר נער נעדר

כמעט יממה לאחר שנסחף במים ונעלם, צוותי חילוץ והצלה ממשיכים גם הבוקר (שבת) בחיפושים אחר נער הנעדר בחוף צאנז בנתניה.

הנער ואחיו נסחפו ככל הנראה אתמול בשעות הצהריים. האח נמשה מהמים אתמול במצב אנוש, אך הנער עדיין נעדר. עם אור ראשון יחידת להבה כאמור חידשו את הסריקות בחוף מהאוויר ומהים.

הסריקות מתמקדות בקו המים ובעומק הים, ומתבצעות באמצעות כלי שייט, מערכות סונאר, רחפנים, ובהמשך על ידי צוללים, במטרה לאתר את הנעדר בהקדם.