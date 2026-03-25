זכוכיות מתנפצות ורכבים עפים - ליד אנשים ברחוב: התיעוד המטריד של פיקוד העורף

סרטון חדש של פיקוד העורף שפורסם היום (רביעי), המבוסס על מצלמות אבטחה מזירת הנפילה בתל אביב אתמול, חשף בצורה מטלטלת את ההבדל בין חיים למוות ברגעי אמת. התיעוד מתחיל בשעה 07:28 בבוקר, כאשר עם קבלת ההנחיה המוקדמת והישמע האזעקה, מרבית התושבים נראים ממהרים למקלטים ולמרחבים המוגנים. עם זאת, המצלמות קולטות גם את אלו שבחרו להישאר חשופים - פועלי בניין שהמשיכו בעבודתם וסקרנים שנשארו לצפות בשמיים.

דקה וחצי לאחר מכן, פגיעה ישירה והדף עצום זורעים הרס רב, כשמכוניות מתעופפות באוויר ורסיסים כבדים ניתזים לכל עבר, מה שממחיש בצורה חד משמעית את הסכנה הממשית עבור מי שלא פעל לפי ההנחיות.

המסר המרכזי העולה מהסרטון הוא שאין מקום להימורים כשמדובר בחיי אדם. פיקוד העורף מדגיש כי ההנחיות נכתבו בדם, והן הכלי האפקטיבי ביותר להגנה על הציבור: הישארות במרחב המוגן למשך 10 דקות היא לא המלצה, אלא פעולה מצילת חיים שמונעת פגיעה מרסיסים ומהדף שלאחר הפיצוץ.

כאמור, אתמול טיל איראני פגע בשעות הבוקר בשכונת מגורים בתל אביב. ארבעה בני אדם בלבד נפגעו באורח קל מאוד משאיפת עשן, עזבו את המקום בכוחות עצמם ולא נזקקו לטיפול בבית חולים. עשרות דיירים פונו מבתיהם, ונזק רב נזרם באיזור.