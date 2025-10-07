טרגדיה בחג: חייל נהרג בעקבות פליטת כדור בקריית ארבע

טרגדיה בחג: חייל צה"ל נהרג היום (שלישי) בעקבות פליטת כדור של חברו שוטר מג"ב בבית בקריית ארבע. למעשה, השניים זוג חברים שהיו בחופשה, ישבו בביתו של החייל והתעסקו עם הנשק. לפי החשד, נעשתה שם הדגמה על הכלי ולאחר מכן נפלט הכדור. מותו של החייל נקבע כבר בדרך לבית החולים.

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) עצרה את השוטר החשוד שירה בנשקו האישי. במוצאי החג הוא יובא לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים. בעקבות האירוע, נפתחה חקירה משותפת של המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) והמחלקה לחקירות שוטרים.

כזכור, זהו אירוע נוסף בחודשים האחרונים בו תאונה כזו מתרחשת, לאחר שלפני שלושה חודשים נער כבן 17 ששהה בבית יחד עם בת הזוג שלו ואחותו החיילת, נהרג מפליטת כדור מנשקה הצה"לי.