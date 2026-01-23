שירה אחותו של רן גואילי בכיכר החטופים: "כלום לא השתנה"

על רקע ההצהרות בדבר המעבר לשלב ב' ברצועת עזה ופתיחת מעבר רפיח - חרף העובדה ששלב א' טרם הושלם ורן גואילי, החטוף האחרון, עדיין לא הושב, היום (שישי) התקיימה קבלת שבת מיוחדת ומרגשת בכיכר החטופים בתל אביב, ביוזמת קיבוץ עין צורים והתנועה הקיבוצית. המעמד נערך בקריאה ברורה וחד-משמעית: אין להתקדם לשלב הבא לפני השבתו של רן הביתה.

חברי קיבוץ עין צורים התייצבו לקבלת השבת לצד קהל רחב שהגיע כמידי יום שישי, אליהם הצטרפו בני משפחות חטופים, תושבי יישובי עוטף עזה, שורדי שבי ובהם שגב כלפון ואיתן הורן, חבריו של רן ליחידה, חבריו ממיתר, שוטרים, ותושבים רבים שביקשו להביע סולידריות ותמיכה במשפחת גואילי ובמאבק להשבתו.

קבלת השבת נערכה בנוכחות בני משפחות חטופים רבות, בהן משפחות מירן, הורן, היימן, סיגל, קורנגולד ודיקמן. בני משפחתו של רן - אביו איציק, אמו טליק, אחותו שירה ובני המשפחה המורחבת, נטלו חלק במעמד המרגש, שנערך לאחר 840 ימים בהם רן מוחזק בשבי.

בדבריה המרגשים אמרה שירה גואילי, אחותו של רן: "בכל פעם אני מופתעת מחדש. חזרתי מארצות הברית אחרי חודש, וזו הפעם השנייה שאני כאן - ושום דבר לא השתנה. אתם עדיין כאן איתנו. קשה לי לעמוד כאן כל ערב ולדבר שוב ושוב על אח שלי, אבל היום רציתי לדבר מהלב. אני עושה הכול כדי שרני יחזור, ומתפללת כל יום שהוא יחזור בחיים. הבקשה שלי אחת: תישארו מאוחדים. זה לא פוליטיקה - אנחנו עם אחד, ורן חייב לחזור הביתה".

מטה משפחות החטופים

שגב כלפון, שורד השבי, שציין לאחרונה 100 ימים לשחרורו, נשא דברים מצמררים: "אני שגב, ואני בבית כבר 102 ימים. ימים שבהם אני לומד לחיות מחדש וגם לומד כמה גיבורים יש במדינה הזו. רן, למרות פציעתו, יצא להציל. הוא ניסה להציל גם אותי כשהגיע לאזור מסיבת הנובה. רן ידע שהוא מסכן את חייו עבור אחרים. חלק ממני עדיין שם, כי אח שלי עדיין שם. רן היה אמור לחזור מזמן. מדברים על שלב ב' - ורן עדיין שם. אני מבקש שנמשיך לעשות הכול כדי שגם הוא יחזור".

במהלך קבלת השבת נשאו דברים גם חברי קיבוץ עין צורים ונציגי התנועה הקיבוצית, שהדגישו את מחויבותם להמשך המאבק עד להשבתו של רן וכלל החטופים.

האירוע נחתם בשירת "התקווה", כשמאות המשתתפים עומדים יחד, באחדות ובכאב, ומחדדים את המסר: "אין שלב ב' - לפני שכולם חוזרים".