מול בתי שרים וח"כים: המחאה של משפחות "מועצת אוקטובר"

משפחות "מועצת אוקטובר" ופעילי מחאה שונים, הגיעו הבוקר (רביעי) מחוץ לבתי השרים וחברי הכנסת לדרוש הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. במהלך היום צפויה לעבור בכנסת הצבעה על חוק "ועדת חקירת לאומית" שמקדמת הקואליציה.

בין היתר מפגינות המשפחות מול ביתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בתל אביב, השרים יואב קיש בהוד השרון, יריב לוין במודיעין ועמיחי שיקלי בחנתון. עימותים אירעו בין משפחות שכולות ופעילי מחאה לבין שוטרים מחוץ לביתו של השר גדעון סער בנס ציונה.

שמי קלדרון, דודו של שורד השבי עופר קלדרון, קרא מול ביתו של קיש: "אני בוגר מלחמת יום הכיפורים, ומספר חודשיים אחרי תום המלחמה ההיא - קמה ועדה חקירה ממלכתית, ועדיין היינו במילואים בדרום. אני זועק את זעקת עם ישראל. הוועדה רוצה לבדוק איך הגענו למצב הזה ועכשיו צריך להגיע לחקר האמת".

מ"מועצת אוקטובר" נמסר: "אנחנו כאן כי היום ראש הממשלה מבקש מהכנסת לאשר את המהלך הציני והמסוכן ביותר מאז האסון - הפיכת החקירה על 7 באוקטובר לבדיחה פוליטית. ועדת הטיוח שהוא מקדם היא מסך עשן שנועד להסתיר את כשלי הנהגה, לא לחשוף את האמת".

עוד הוסיפו בוועדה: "מי שיצביע היום בעד נותן יד לשכתוב ההיסטוריה, למחיקה של אחריות ולרמיסת הזיכרון של הנרצחים. חברי הכנסת יודעים היטב שהאמת מפחידה רק את מי שפישלו. אם הם יבחרו בטיוח, הם בוחרים להיות מגן אנושי של מי שהפקיר את המדינה. ואם אין להם את האומץ לעמוד מול האמת, שיפנו את המקום למי שיש ויפה שעה אחת קודם"