החלל החטוף האחרון מבארי: דרור אור ז"ל יובא למנוחות

המונים ילוו הבוקר (ראשון) למנוחת עולמים את דרור אור ז"ל, החלל החטוף האחרון מקיבוץ בארי. מסע הלוויה ייצא מקיבוץ רעים בשעה 10:00, ויגיע לבית העלמין בקיבוץ בארי.

דרור ז"ל זוהה ביום רביעי האחרון במכון לרפואה משפטית, לאחר שהושב לישראל - בדיוק שנתיים אחרי ששני ילדיו, עלמה ונעם, שוחררו מהשבי.

דרור נרצח בידי מחבלי חמאס כבר ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. אשתו יונת נרצחה גם היא. שני ילדיו, נעם ועלמה, בני 16 ו-13 אז, נחטפו והושבו לארץ לאחר 50 ימים, במסגרת עסקת הפעימות הראשונה ב-25.11.2023. לדרור ויונת בן נוסף, יהלי.

המחבלים שפשטו על הקיבוץ הגיעו לביתם של בני משפחת אור בשכונת הכרם והציתו אותו. דרור ויונת הוציאו את ילדיהם מחלון הממ"ד, ובכך הצילו את חייהם. בני הזוג התפצלו וניסו לברוח, אך שניהם נרצחו, ודרור נחטף לעזה.

בקיבוץ בארי סיפרו על דרור שעבד במחלבת בארי כגבן ושף, וניהל אירועי קייטרינג יוצאי דופן. בשנים האחרונות השקיע רבות בניהול ובפיתוח המחלבה, יחד עם חבריו לצוות, דגן פלג ויעקב בנאקוט. דרור היה איש משפחה למופת, חבר מסור, אדם רגוע, נעים וטוב לב, בעל הומור עדין ורגישות גבוהה לסביבתו. הוא אהב אוכל טוב, כדורסל, נסיעות מסביב לעולם, תרגל יוגה, ואף לימד יוגה בעצמו.