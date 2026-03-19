ביטוח לאומי חושף: כ-20% מכלל משרתי המילואים - הן נשים

הביטוח הלאומי מפרסם היום (חמישי) את הנתונים על מצבם הדמוגרפי, המשפחתי והתעסוקתי של משרתי המילואים הפעילים, על רקע מבצע "שאגת הארי". על פי הנתונים של ביטוח לאומי, רוב משרתי המילואים הם הורים, צעירים ומובילים במשק. כמו כן רוב משרתי המילואים הם בטווח הגילים 34-22, ו-20% מכלל משרתי המילואים הן נשים.

רוב המשרתים - גברים וצעירים: פילוח דמוגרפי

על פי נתוני הביטוח הלאומי, הרוב המכריע של משרתי המילואים הפעילים הם גברים, עם 80% מכלל המשרתים. מפילוח הגילים עולה כי 62% מכלל המשרתים הם בקבוצת הגילים 34-22.

עוד עולה מהנתונים כי ככל שקבוצת הגיל עולה כך יורד מספר המשרתים - 21% מהמשרתים הם בגילי 35-44, ו-12% הם בגילי 45-66. כידוע, גיל החובה לשירות מילואים הקבוע בחוק הוא עד גיל 40 לחיילים, ועד גיל 45 לקצינים. נתון מפתיע הוא ש-5% מהמשרתים הם צעירים בגילי 19-21.

רווקים והורים לילדים: מצב משפחתי

הנתונים של הביטוח הלאומי מראים שמעל מחצית ממשרתי המילואים הם רווקים, עם 53% מכלל המשרתים, 43% הם נשואים, 3% הם גרושים, ואחוז אחד מוגדרים כידועים בציבור.

בנוגע להורות, הנתונים מראים ש-37% מהמשרתים הם הורים לילדים עד גיל 18. מתוך אלו, ל-89% יש ילדים עד גיל 12, המהווים 33% מכלל המשרתים.

שכירים ומשתכרים מעל הממוצע: תעסוקה ושכר

נתוני הביטוח הלאומי מצביעים על כך שמרבית משרתי המילואים משולבים בשוק העבודה הישראלי, כאשר חלק ניכר מהם נמנה על השכבות המשתכרות מעל לשכר הממוצע במשק.

סטטוס התעסוקה של המשרתים מורכב מ-65% שכירים, 8% עצמאים ו-5% משלבים בין עבודה כשכירים וכעצמאים. 22% מהמשרתים אינם שכירים או עצמאים, כלומר מובטלים.

מתוך כלל המילואימניקים, 55% משתכרים מעל השכר הממוצע במשק. 28% משתכרים בין שכר המינימום לממוצע, ו-17% משתכרים מתחת לשכר המינימום.