המטבח המבצעי של רותי רוסו בקו העימות - והסערה שקדמה לו

השפית רותי רוסו מפעילה מערך חלוקת מזון מקיף עבור תושבי יישובי קו העימות הנמצאים תחת אש. השפית, המוכרת כשופטת בתוכניות אוכל פופולריות, החליטה לזנוח את מסעדות היוקרה והאירועים הנוצצים לטובת משימה אזרחית דחופה: אספקת ארוחות מזינות למי שביתם הפך לחזית הלחימה.

הפעילות המתקיימת מסמנת את המעבר הסופי שלה מהמסך אל השטח המבצעי, שם היא מנהלת "סרוויס" יום-יומי הרחק מאור הזרקורים ובסמוך למוקדי הירי.

המסע של רוסו לצפון מתחיל מדי יום בשעת בוקר מוקדמת בביתה שבמרכז הארץ, משם היא יוצאת להכנות לוגיסטיות מורכבות לקראת הגעה ליישובים המאוימים. טל שנהב התלווה אליה השבוע לפתיחת השולחן ביישובי הגדר.

הפעילות ההתנדבותית בצפון מתקיימת בצל סערה ציבורית קשה שעוררה השפית לפני מספר חודשים, מתקפה שהציבה אותה במוקד הדיון הציבורי ועוררה נגדה ביקורת חריפה. למרות המתקפות שעברה, רוסו בחרה להמשיך ולהתמקד בעשייה בשטח, תוך שהיא מנווטת בין הסערות הווירטואליות למציאות הביטחונית המורכבת של קו העימות. הבחירה שלה להתייצב דווקא בנקודות המאויימות ביותר מעידה על ניסיון להתחבר מחדש לקהל הישראלי דרך המטבח, גם כאשר מדובר בעבודה תחת איום רקטי מתמיד.