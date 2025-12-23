גשמים עזים והצפות באזור השרון: רכבים שוקעים במים

גשם בעוצמה חריגה ירד היום (שלישי) באזור השרון וגרם להצפות במספר מוקדים - בהם אזור נתניה. בשל המצב, ישראלים נזקקו לחילוץ מרכבים תקועים. בתיעודים שמתפרסמים מהמקום, ניתן לראות הצפה משמעותית, ובני אדם הולכים כשהמים מגיעים עד לאזור הגפיים שלהם. מהמשטרה נמסר כי כביש 2 באיזור מחלף פולג שנחסם לתנועה בעקבות ההצפה - נפתח.

סעיף 27א'

לפני כשבועיים, במהלך סופת "ביירון", הגיעו דיווחים מרחבי הארץ על מפגעים כתוצאה ממזג האוויר הסוער. כתוצאה מההצפות המרובות, המשטרה חסמה מספר כבישים, וכוחות ההצלה חילצו מספר לכודים שנתקעו עם רכבם בהצפות.

במהלך הסופה אישה בת 32 נפצעה קל כשעץ קרס עליה בזמן ששהתה בתוך רכבה בחולון. בנוסף, ביבנה נרשמו הצפויות ואירועים חריגים לאחר כמות משקעים גדולה שירדה בעיר. לפחות 14 בני אדם חולצו מרכבים ששקעו, סניף רמי לוי בעיר הוצף בעקבות הגשמים.