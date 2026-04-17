זעם בקריית שמונה: ברקע הפסקת האש בלבנון, בעיר יוצאים למלחמה. ראש העיר אביחי שטרן הכריז הערב (שישי) על צעדי מחאה ביום ראשון. "זה לא ניצחון מוחלט - זו הפניית גב לתושבי הצפון!", כתב שטרן בפוסט חריף שפרסם.

"עיריית קריית שמונה ותושביה יוצאים למלחמה על עתידם. אנו מוחים בתוקף על הפסקת האש המסוכנת ועל ההסכם המתגבש מעל ראשינו. מעל שנתיים שילדינו סובלים מחוסר יציבות, פינוי ושהייה ממושכת במקלטים, ללא כל אופק ביטחוני".

ביום ראשון: העיר עוצרת מלכת

במסגרת הצעדים עליהם הוחלט, ביום ראשון יחולו הצעדים הבאים: מערכת החינוך בעיר תושבת באופן מלא (למעט החינוך המיוחד שיפעל כרגיל). העירייה לא תספק מענה לתושבים ותעבור למתכונת חירום בלבד.

שיירות מחאה: בשעה 07:00 בבוקר תצא מהעיר שיירת אוטובוסים (כ-10 אוטובוסים כבר הוזמנו לדברי שטרן) לפעולות מחאה בנקודות אסטרטגיות ברחבי הארץ.

בעירייה שומרים בסוד על המיקומים המדויקים של ההפגנות, אך רמזו כי הוגשה בקשה למשטרה לקיים מחאה מול ישיבת הממשלה, מה שלטענתם הוביל לביטול הישיבה המתוכננת.

ראש העיר שטרן הציב שלוש דרישות חד-משמעיות לממשלה כתנאי לחזרה לשגרה:

פירוק חיזבאללה כארגון צבאי ואזרחי.

הבטחת קווי הגנה ומערכי הגנה אפקטיביים על גבול הצפון.

מיגון מלא לכל תושב, מוסד ציבורי ומוסד חינוך בעיר.

"ההסכם המתגבש הוא הובלה אמריקנית וביוזמה איראנית, המשרת כקלף פוליטי את ממשלת לבנון", תקף שטרן. "אנחנו לא כלי משחק של אף אחד. לא נהיה קורבנות של 'שקט מדומה'. הם מפחדים מהקול שלנו, ויש להם סיבה טובה. חיינו וביטחון ילדינו אינם הפקר!".

העירייה קראה לתושבים להירשם להסעות למחאה וסיכמה במסר נחרץ: "תנו לצה"ל לנצח! לא נכנעים לתכתיבים שפוגעים בביטחון ישראל".