למרות הניסיונות להשאיר את המשק פתוח בצל המלחמה - בענף המסעדנות המציאות עדיין רחוקה משגרה: אזעקות, מחסור בעובדים, לקוחות שנשארים בבית - וגם מתווה עם הנחיות שמקשות על הפתיחה.

ובכל זאת, יש מסעדנים שמנסים לא רק לשרוד - אלא גם להמשיך קדימה. גדי גרנות מנהל כ-20 מסעדות ברחבי הארץ, וגם היום - הוא בוחר להפעיל אותן ואפילו לפתוח סניף חדש. מבחינתו, זה חלק משמעותי מהמלחמה.

אבל לא כל המסעדנים יכולים להרשות לעצמם להמשיך כרגיל. יש גם מי שנפגעו ישירות מהלחימה. הסניף של נייט קוקיז ברחוב קרליבך בתל אביב נפגע בנפילת טיל. ובתוך רגע - הפך מעסק פעיל לאתר נזק.

ולצד מי שנפגעו - יש גם מי שלא יכולים לאפשר עצמם לפתוח. עומר עוז ניסה לפתוח מחדש את מסעדת "אמש", אבל עם מתווה פיקוד העורף שמאפשר להכניס רק עד 50 אנשים - הוא הבין שלא יוכל לעמוד בזה.

כך מוצאים את עצמם מסעדנים בין הרצון לחזור לשגרה - לבין מגבלות שמקשות על פתיחת הדלתות. ובינתיים ממשיכים לחכות למתווה פיצויים מסודר מהמדינה - כזה שייתן לעסקים ודאות, לפחות כלכלית.

המתווה, כך לפי שר האוצר סמוטריץ - נמצא בעבודה. ועד שייכנס לתוקף, כל מסעדן יצטרך להכריע בעצמו האם לפתוח למרות הכול, או פשוט לסגור זמנית - ולנסות לשרוד עוד יום.