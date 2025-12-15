וולט מגבירה את הבטיחות: וואטסאפ לדיווח על נהיגה פרועה

חברת וולט הודיעה היום (שני) כי היא מרחיבה את מערך הפניות בנושאי בטיחות בדרכים של שליחים ומשיקה וואטסאפ בטיחות חדש. הערוץ החדש מצטרף לאפשרויות הפניה הקיימות כבר כיום באפליקציה, דרכן מתקבלות מאות פניות מדי חודש, והוא יאפשר לכל אדם לפנות בקלות ובזמן אמת בנוגע לנהיגת שליחים ולהתנהגותם במרחב הציבורי.

את הפניות כאמור מקבל צוות ייעודי שבוחן כל מקרה ופועל בהתאם לנהלים, כולל במקרים מסוימים הפסקת התקשרות עם שליח. מנכ"ל Wolt ישראל תומר כהן אמר: "נמשיך לפעול בשקיפות, בנחישות ובמחויבות עמוקה לבטיחות הציבור".

לצד השקת וואטספאפ הבטיחות, החברה החלה בקמפיין ייעודי הקורא לציבור לפנות בנוגע לנהיגת שליחים ובכך לתרום למאמץ הלאומי לשינוי תרבות הנהיגה בישראל. המהלך הוא חלק מהרחבת תכנית הבטיחות של וולט, "שולחים על בטוח", שהושקה לפני כשנתיים. בתוך כך, בוולט מציינים כי עד היום סיימה החברה התקשרות עם שליחים רבים בשל נהיגה או רכיבה שאינן עומדות בסטנדרטים הבטיחותיים.

ראש עיריית חיפה יונה יהב התייחס להודעת החברה באופן נוקב ואמר כי "אני שבע הבטחות של ראשי חברת 'וולט'. בפועל, המציאות נותרה כמו שהיא: שליחים של החברה, וגם חברות אחרות, ממשיכים לדהור בכבישים, לעבור על החוק ולסכן תושבים". עוד הוסיף, "אותי לא מעניינות הצהרות, אני דורש לראות שינוי בשטח. עד אז, האכיפה הנחושה והנוקשה שלנו כלפי שליחים תימשך ברחבי העיר. לא נוותר ולא נעצור. ביטחונם ובטיחותם של תושבי חיפה יותר חשובה מכל דבר".

מספר ערוץ וואטסאפ הבטיחות החדש כאמור הוא 0509911155.