עיריית תל אביב-יפו חוזרת לאכוף את החניה בכחול-לבן, החל ביום ראשון הקרוב, 29 במרץ. עם זאת הדגישו כי "לא תבוצע אכיפה מרגע קבלת התרעה על שהייה בסמוך למרחב מוגן ועד 20 דקות לאחר הישמע אות השחרור". כמו כן, בפרק זמן זה ניתן יהיה להיכנס לחניוני אחוזות החוף התת קרקעיים ללא תשלום.

בהתאם להסדרי החניה הרגילים, חניה חינם לתושבות ולתושבי העיר באזור החניה שלהם בכל שעות היממה ושעתיים בחינם במצטבר מחוץ לאזור החניה שלהם. מבקרים ומבקרות יחנו בתשלום. משכך, על תושבים ומבקרים לחזור ולהפעיל את יישומוני החניה בהתאם להסדרי החניה באזור בו הם שוהים.

בעירייה הוסיפו כי המלחמה המתחוללת בארץ בחודש האחרון הכתיבה סדרי עדיפויות שונים בתחום אכיפת הסדר במרחב הציבורי בשל ביצוע מטלות חיוניות בעת חירום על ידי פקחי אגף הפיקוח העירוני, כגון: סיוע מוגבר לקהילה ובאזורי פגיעה, תגבור אבטחה ברחבי העיר ועוד. כמו-כן, ירידה דרסטית בהיקף כלי-הרכב הנכנסים לעיר ובעסקים הפועלים בה, שינה את היקפי האכיפה במרחב הציבורי בשבועות הראשונים לאחר תחילת הלחימה.

כעת, עם העלייה בהיקף המבקרים ובמספר כלי הרכב הנכנסים לעיר מדי יום, אגף הפיקוח העירוני ישוב לתת מענה לקריאות שירות המתקבלות במוקד 106+ בתחום החניה וחוקי העזר ויבצע אכיפה יזומה של כלל עבירות החניה.